Vitor Roque valoriza vitória do Palmeiras contra adversário direto na tabela

Vitor Roque valoriza vitória do Palmeiras contra adversário direto na tabelaDepois de assumir a vice-liderança, atacante destacou a importância do triunfo fora de casa e pregou humildade para a Libertadores
O Palmeiras segue em um grande momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (17), o Verdão venceu o Botafogo pelo placar mínimo, no Nilton Santos, subiu para a vice-liderança do campeonato e manteve a invencibilidade após a disputa do Mundial de Clubes.
Repetindo a dupla que deu certo na Libertadores, Vitor Roque teve uma boa atuação no Nilton Santos e deu a assistência para o gol alviverde. O atacante acabou não marcando na partida, apesar de ter criado oportunidades, mas celebrou o fato de conseguir ajudar o time.
“Feliz pela assistência e pela vitória. Atacante gosta de marcar, com certeza, mas fico muito contente por ter contribuído com uma boa atuação. O importante é ajudar o time”, ressaltou em entrevista ao Amazon Prime.
Além de conseguir manter a boa sequência no Brasileirão, o Palmeiras bateu um adversário da parte de cima da tabela, já que o Botafogo é o quinto colocado. O atacante destacou a importância de um resultado positivo, fora de casa, contra um adversário direto pelas primeiras colocações.
“O Botafogo é um rival direto na parte de cima da tabela. Vencer um adversário desse nível, fora de casa, é sempre muito importante”, enfatizou.
No próximo compromisso, o Palmeiras tenta confirmar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da grande vantagem conquistada no jogo da ida, o atacante prega humildade para o segundo jogo contra o Universitario.
“A eliminação na Copa do Brasil doeu, claro. Mas agora é virar a chave e focar na Libertadores. Fizemos um grande jogo na ida, vencemos por 4 a 0, mas precisamos manter os pés no chão. É passo a passo. Queremos muito chegar à final”, pontuou.
