Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitor Roque valoriza vitória do Palmeiras contra adversário direto na tabela

Vitor Roque valoriza vitória do Palmeiras contra adversário direto na tabela

Depois de assumir a vice-liderança, atacante destacou a importância do triunfo fora de casa e pregou humildade para a Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras segue em um grande momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (17), o Verdão venceu o Botafogo pelo placar mínimo, no Nilton Santos, subiu para a vice-liderança do campeonato e manteve a invencibilidade após a disputa do Mundial de Clubes.

Repetindo a dupla que deu certo na Libertadores, Vitor Roque teve uma boa atuação no Nilton Santos e deu a assistência para o gol alviverde. O atacante acabou não marcando na partida, apesar de ter criado oportunidades, mas celebrou o fato de conseguir ajudar o time.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Feliz pela assistência e pela vitória. Atacante gosta de marcar, com certeza, mas fico muito contente por ter contribuído com uma boa atuação. O importante é ajudar o time”, ressaltou em entrevista ao Amazon Prime.

Além de conseguir manter a boa sequência no Brasileirão, o Palmeiras bateu um adversário da parte de cima da tabela, já que o Botafogo é o quinto colocado. O atacante destacou a importância de um resultado positivo, fora de casa, contra um adversário direto pelas primeiras colocações.

“O Botafogo é um rival direto na parte de cima da tabela. Vencer um adversário desse nível, fora de casa, é sempre muito importante”, enfatizou.

No próximo compromisso, o Palmeiras tenta confirmar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da grande vantagem conquistada no jogo da ida, o atacante prega humildade para o segundo jogo contra o Universitario.

“A eliminação na Copa do Brasil doeu, claro. Mas agora é virar a chave e focar na Libertadores. Fizemos um grande jogo na ida, vencemos por 4 a 0, mas precisamos manter os pés no chão. É passo a passo. Queremos muito chegar à final”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar