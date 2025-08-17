Santos demite o técnico Cleber Xavier

Santos demite o técnico Cleber XavierTreinador não resiste após goleada histórica e humilhante de 6x0 para o Vasco da Gama
O técnico Cleber Xavier não comanda mais a equipe do Santos. A diretoria do clube demitiu o treinador na noite deste domingo (17). A decisão, aliás, ocorreu logo após a goleada histórica sofrida para o Vasco. A derrota por 6 a 0, em pleno Morumbis, foi o estopim para a mudança. A passagem do técnico pelo clube, portanto, durou apenas 15 jogos no total.
A demissão, de fato, foi uma consequência direta do resultado no clássico. A goleada de 6 a 0 para o Vasco foi considerada humilhante e inaceitável. O jogo, que ocorreu no Morumbis, teve muitos e fortes protestos da torcida. A pressão vinda das arquibancadas, então, se tornou insustentável para o trabalho do treinador.
Cleber Xavier, contudo, teve uma passagem bastante curta pelo comando do Peixe. No total, ele dirigiu a equipe santista em apenas 15 partidas oficiais. O seu retrospecto final no cargo foi de cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento do time, no fim das contas, não foi suficiente para mantê-lo na função.
Com a saída do treinador, o Santos agora volta ao mercado com urgência. A diretoria já busca um novo nome para a difícil sequência da temporada. O clube, que flerta perigosamente com a zona de rebaixamento, vive uma crise profunda. O próximo comandante, enfim, terá a dura missão de reerguer a equipe no Brasileirão.
