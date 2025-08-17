Santos demite o técnico Cleber Xavier

Treinador não resiste após goleada histórica e humilhante de 6x0 para o Vasco da Gama / Crédito: Jogada 10

O técnico Cleber Xavier não comanda mais a equipe do Santos. A diretoria do clube demitiu o treinador na noite deste domingo (17). A decisão, aliás, ocorreu logo após a goleada histórica sofrida para o Vasco. A derrota por 6 a 0, em pleno Morumbis, foi o estopim para a mudança. A passagem do técnico pelo clube, portanto, durou apenas 15 jogos no total. A demissão, de fato, foi uma consequência direta do resultado no clássico. A goleada de 6 a 0 para o Vasco foi considerada humilhante e inaceitável. O jogo, que ocorreu no Morumbis, teve muitos e fortes protestos da torcida. A pressão vinda das arquibancadas, então, se tornou insustentável para o trabalho do treinador.