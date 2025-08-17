Palmeiras é fatal no ataque e bate o Botafogo no Nilton Santos

Palmeiras é fatal no ataque e bate o Botafogo no Nilton SantosFogão ficou mais com a bola, perdeu chances e viu o Verdão não desperdiçar suas oportunidades para sair com a vitória do Rio
O Palmeiras manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu mais uma. Na noite deste domingo (17), o Verdão, que já encaminhou a vida na Libertadores, bateu o Botafogo, que poupou titulares, por 1 a 0, com gol de Felipe Anderson, em pleno Nilton Santos.
Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança momentânea na tabela, com 39 pontos. Além disso, o Alviverde manteve a sequência invicta na competição após a disputa do Mundial de Clubes. Já o Alvinegro se manteve na quinta colocação, com 29 pontos, mas pode ser ultrapassado no encerramento da rodada.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No meio da semana, as equipes definem o seu destino na Libertadores. Depois de vencer pelo placar mínimo no Rio de Janeiro, o Botafogo vai até Quito defendendo sua vantagem contra a LDU para chegar às quartas de final. Já o Palmeiras goleou o Universitario por 4 a 0, fora de casa, e faz o jogo de volta de forma protocolar.
Quem não faz, leva!
A partida começou equilibrada, com o Botafogo tentando tomar um pouco do rumo do jogo. Entretanto, a primeira oportunidade foi do Palmeiras. Depois de cobrança de escanteio, a bola ficou para Vitor Roque, que girou e chutou para fora. O Alvinegro cresceu na partida e teve a grande chance de abrir o marcador. Joaquín Correa recebeu na área, ganhou de Gustavo Gómez e chutou forte para uma grande defesa de Weverton.
O Fogão seguiu com maior presença ofensiva e teve mais uma oportunidade muito boa. Santi Rodríguez cruzou na área, Mateo Ponte apareceu pela direita, mas não conseguiu acertar a finalização e mandou para fora. Três minutos depois, o Palmeiras não desperdiçou e foi fatal no contra-ataque. Após desarme em Correa, a bola chegou para Vitor Roque, que acertou belo passe para Felipe Anderson, que saiu na cara de John e tirou bem do goleiro para abrir o marcador.
Nada de chances e vitória do Palmeiras
O segundo tempo começou com o Botafogo tendo mais a posse de bola. Entretanto, os donos da casa tinham dificuldades para conseguir chegar no ataque. Com isso, mais uma vez, o Palmeiras teve a primeira oportunidade para marcar. Vitor Roque recebeu na entrada da área e chutou para boa defesa de John.
O Alvinegro seguiu com a bola, trabalhando no campo de ataque, mas com poucas espaços. O Botafogo se equivocou muito em suas tentativas, principalmente com bolas longas que ficaram fáceis para a saída de Weverton. Nos acréscimos, Savarino acertou um chute de longe e obrigou o goleiro alviverde a fazer uma grande defesa. No último lance, o Palmeiras puxou contra-ataque, Allan saiu na cara do gol e tentou toque para Luighi, que não alcançou a bola.
BOTAFOGO 0 X 1 PALMEIRAS
20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 17/08/2025 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)
Gol: Felipe Anderson, 44’/1ºT (0-1)
BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho, 32’/2ºT), Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan (Danilo, 13’/2ºT) e Santi Rodríguez (Savarino, 13’/2ºT); Matheus Martins (Jeffinho, 32’/2ºT), Nathan Fernandes (Montoro, 20’/2ºT) e Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti
PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay, 37’/2ºT), Murilo (Bruno Fuchs, 20’/2ºT), e Gustavo Gómez e Piqueréz; Aníbal Moreno, Felipe Anderson (Allan, 26’/2ºT) e Facundo Torres; Flaco López (Luighi, 20’/2ºT) e Vitor Roque (Maurício, 20’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Danilo (BFR); Aníbal Moreno e Murilo (SEP)