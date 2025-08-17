Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham atropela Brentford pela Premier League

Nottingham atropela Brentford pela Premier League

Apesar do resultado de 3 a 1, em casa, Forest foi muito superior, matando o jogo ainda no primeiro tempo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Festa para o Nottingham Forest neste domingo, 17/8. Afinal, no seu primeiro jogo pelo Campeonato Inglês, recebeu o Brentford no City Ground e não se fez de rogado: venceu por 3 a 0. O neozelandês Chris Wood, artilheiro da equipe na temporada passada, mandou bem, fazendo dois gols. Ndoye completou o placar para o time da casa, enquanto o brasileiro Igor Thiago, de pênalti, descontou para os londrinos.

No Nottingham, o zagueiro Murillo, como sempre, começou como titular. Já o recém-contratado Igor Jesus, ex-Botafogo, começou no banco, assim como o zagueiro Morato e o outro ex-Botafogo, o zagueiro Jair.   Jesus entrou na reta final do segundo tempo. No Brentford, o paraense Igor Thiago, ex-Cruzeiro e contratado ao Brugge, foi titular. Fez um jogo discreto, no comando de ataque, e mostrando serviço com o seu gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Veja como foi a vitória do Nottingham

O Nottingham Forest, que fez ótima temporada em 2024/25, mas rateou no fim e saiu da zona da Champions (está classificado à Liga Europa), fez seu jogo de estreia na temporada em grande estilo. Assim, logo aos cinco minutos, Chris Wood aproveitou uma confusão na defesa do Brentford após um escanteio e mandou para o gol. E ainda no primeiro tempo, o Nottingham marcou mais duas vezes. Aos 41, Ndoye, uma das contratações desta temporada, escorou cruzamento e Gibbs-White fez o segundo. E, num erro da marcação dos londrinos, Chris Wood recebeu em profundidade, livre, invadiu a área, driblou o goleiro e mandou para a rede, fazendo seu segundo gol no jogo.

No segundo tempo, o Nottingham cadenciou o jogo, satisfeito com a vantagem.  Assim, o Brentford foi à frente e conseguiu diminuir aos 33, em pênalti cobrado pelo brasileiro Igor Thiago. O atacante é estreante em Premier League depois de sucesso no Ludogorets-BUL e Brugge-BEL. Logo em seguida Igor Jesus entrou no Nottingham, mas não teve oportunidade para ampliar o placar para o time da casa.  Enfim, o placar ficou mesmo no 3 a 1.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)
Liverpool 4×2 Bournemouth
Sábado (16/8)
Aston Villa 0x0 Newcastle
Brighton 1×1 Fulham
Sunderland 3×0 West Ham
Tottenham 3×0 Burnley
Wolverhampton 0x4 Manchester City
Domingo (17/8)
Chelsea 0x0 Crystal Palace
Nottingham Forest 3×1 Brentford
Manchester United x Arsenal – 12h30
Segunda-feira (18/8)
Leeds x Everton – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar