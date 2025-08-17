Navarro marca dois gols e garante vitória para Colorado Rapids

Navarro marca dois gols e garante vitória para Colorado RapidsAtacante chega à impressionante marca de oito gols nos últimos dez jogos
Atadura na mão direita, camisa verde com número 9 nas costas e cachos no cabelo: essa é a imagem da vitória de 3 a 1 do Colorado Rapids sobre o Atlanta United, pela 29ª rodada da MLS. Afinal, Rafael Navarro brilhou com dois gols e uma assistência na partida, e chegou a 11 participações em gols nos últimos dez jogos. Ao todo, são 14 gols e três assistências na conta do brasileiro. Dessa forma, o resultado deste sábado (16) levou a equipe de Denver à 7ª posição da Conferência Oeste, com 36 pontos.
Aos 18 minutos de jogo, a dupla que vem carimbando as redes pelos Estados Unidos abriu o placar da noite. Navarro tocou de cabeça para Darren Yapi que, dentro da grande área, finalizou de primeira. Contudo, a vantagem durou poucos minutos, até o russo Miranchuk marcar para a equipe visitante. Porém, no segundo tempo, a história foi outra. Afinal, Navarro brilhou. O brasileiro sofreu a falta na área, cobrou o pênalti e deixou o time da casa novamente à frente do placar. Para não permitir uma repetição no roteiro, sacudiu mais uma vez as redes do ex-Aston Villa, Brad Guzan.
“Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo. A gente estava se sentindo frustrado em empatar dentro de casa, mas quando chegamos no vestiário, o treinador falou para a gente botar a cabeça no lugar, que as coisas iam acontecer, era só fazer o que a gente trabalhou durante a semana. Estou muito feliz em ajudar a equipe com os gols e a assistência. Essa temporada vem sendo muito abençoada. Mas estou ainda mais grato por poder ajudar essa equipe, que é muito merecedora. O nosso objetivo é continuar essa sequência positiva e sonhar com a classificação direta para os playoffs da liga”, afirmou Navarro.
Próximo compromisso de Navarro com o Colorado Rapids
O brasileiro entrará em campo novamente no próximo sábado (23), quando enfrentará, fora de casa, o Los Angeles Galaxy de Marco Reus e do seu antigo companheiro de Botafogo, Matheus Nascimento, time que ocupa a última colocação da Conferência Oeste.
