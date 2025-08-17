Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano Menezes vibra com empenho do Grêmio em virada na Arena MRV

Após perder para o lanterna em casa, time gaúcho vira a chave e faz grande jogo diante do Atlético, no estádio do rival
O Grêmio, sob o comando de Mano Menezes, visitou a Arena MRV neste domingo (17/8) e virou para cima do Atlético, vencendo por 3 a 1. O resultado alivia a pressão da zona de rebaixamento, já que o time gaúcho chegou aos 23 pontos e assumiu a 13ª colocação. Após o apito final, Mano concedeu entrevista coletiva e comemorou o triunfo.

“É óbvio que a vitória é importantíssima. Ela seria comemorada mesmo se fosse só a vitória, sem uma atuação mais consistente. Mas o que nos deixa esperançosos para frente é o comportamento que a equipe teve”, destacou Mano.

Treinador lembra das críticas após derrota

No jogo anterior,  na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Sport, o que ampliou a pressão por melhores resultados. Mano chegou a afirmar que deixaria o clube se os resultados não aparecessem. Agora, ele garante sentir a confiança dos jogadores e da comissão técnica.

Mano elogia jogadores do Grêmio

“Temos que elogiar muito os nossos jogadores porque, numa semana em que o técnico foi tão metralhado, todos foram metralhados, a direção foi metralhada, os jogadores acreditaram em nós. Não acreditaram nas conversas de fora, que nunca vão resolver os nossos problemas. Somos nós que vamos resolver”, afirmou o treinador.

“A gente precisa evoluir como equipe, como trabalho. E isso se faz vencendo jogos. Podemos fazer tudo bem, mas, se o resultado não vem, não damos passos para frente. Então o jogo de hoje traz essa coisa boa: ver, de novo, algo que fizemos bem e que nos orgulhamos. Provavelmente, o torcedor — a quem dedico essa vitória — é a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma do torcedor. São eles que vão ao estádio, levam seus filhos e torcem”, concluiu Mano Menezes.

