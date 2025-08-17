Hulk dispara contra a arbitragem após derrota do Atlético: ‘Árbitro contrariou o VAR’

Galo perde a primeira na Arena MRV e atacante desabafa contra Alex Gomes Stefano e afirma que modificou decisões do vídeo

Contudo, após abrir o marcador, o time sofreu a virada e se afastou dos primeiros colocados na tabela. O camisa 7 pediu mudanças:

O atacante Hulk falou com a imprensa após a derrota do Atlético para o Grêmio, em casa, encerrando a invencibilidade do time mineiro na Arena MRV, pelo Brasileirão.

“Acho que fizemos um ótimo primeiro tempo. Tentamos de todas as formas ir para o intervalo com a vitória. Infelizmente, tomamos um gol bobo que não pode acontecer desse jeito. Precisamos mudar. Estamos sofrendo bastante em casa”, disse o camisa 7 do Galo.

O ídolo do Atlético também ressaltou a necessidade de ajustes na equipe e afirmou que é preciso reconhecer a força da torcida e usar isso como fator positivo. O torcedor do Galo esteve presente na Arena MRV e, mesmo com a derrota, manteve o apoio, além de criticar novamente a arbitragem no futebol brasileiro. O jogo contou com inúmeras expulsões de ambos os times.

“Temos que aproveitar mais nossa casa, nossa torcida. Precisamos jogar com mais leveza. Não adianta fazer um bom primeiro tempo e, no segundo, jogar tudo por água abaixo. Se perder o jogo, mas com objetivo e fazendo o que está dando certo, tudo bem”, analisou Hulk.