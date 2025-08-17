Grêmio acerta volta de Arthur após sete anos

Campeão da Libertadores em 2017 assinou por um ano e meio / Crédito: Jogada 10

O Grêmio acertou o retorno de Arthur. Campeão da Libertadores em 2017, o volante está de saída da Juventus, da Itália, e aceitou voltar para o Tricolor. Portanto, ele deve desembarcar em Porto Alegre na próxima quarta-feira (20) para assinar contrato. O vínculo deve ser de um ano e meio, de acordo com o canal “Caju Tricolor”. Fora dos planos do clube italiano, o volante vai rescindir o contrato para assinar com o Grêmio. Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2026. Dessa forma, ele ficará livre no mercado para acertar com o clube gaúcho. A assinatura do contrato, aliás, pode acontecer ainda na Itália, já que dirigentes devem viajar.