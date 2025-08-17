Fora de casa, Arsenal vence o clássico contra o Manchester United

Do lado do United, o brasileiro Matheus Cunha mostrou muita disposição e foi, de longe, o jogador mais perigoso dos Red Devils. Afinal, buscou finalizações e deu assistências inteligentes. Assim, justifica os 62 milhões de libras esterlinas (R$ 472,84 milhões) que o clube pagou ao Wolverhampton por sua contratação.

Neste domingo, 17/8,em Old Trafford, rolou o primeiro grande clássico do Campeonato Inglês. Pela rodada de abertura da temporada 2025/26, o Manchester United recebeu o Arsenal e perdeu por 1 a 0. Calafiori fez o gol que está mantendo a invencibilidade de 15 jogos do Arsenal como visitante, se considerarmos a temporada passada. O grande destaque foi o goleiro Raya, com pelo menos quatro defesas importantes para os londrinos.

Da legião brasileira em campo, além de Matheus Cunha, o United contou com Casemiro. O titular da Seleção começou como titular, mas saiu na metade do segundo tempo. Fez bom jogo. No Arsenal, Gabriel Magalhães foi titular na defesa, com boa participação, e Gabriel Martinelli começou no ataque, mas teve atuação discreta.

Arsenal na frente

O Manchester United foi superior no primeiro tempo, porém apenas a partir dos 15 minutos. Antes disso, foi o Arsenal que construiu duas jogadas de perigo e saiu na frente com um gol aos 12. Rice cobrou escanteio fechado. Na confusão, o goleiro turco Bayındır, atrapalhado por companheiros, deu um tapinha fraco que não tirou a bola da área. E, pior, ajeitou para o italiano Calafiori, quase em cima da linha, colocar os Gunners na frente.

Com essa vantagem, o Arsenal passou a se defender mais. Assim, deu espaço para o brasileiro Matheus Cunha buscar o jogo se tornar o principal nome do setor ofensivo. Foi ele quem fez uma grande jogada individual, puxando um ataque pela esquerda e finalizando, ainda que fraco. No fim da etapa, girou sobre a marcação e chutou para grande defesa de Raya.

United em cima no segundo tempo

No segundo tempo, Matheus Cunha seguiu puxando os ataques e levantando a torcida do United, já irritada com o resultado negativo que não ilustrava a realidade da partida. Já o Arsenal fazia pouco no ataque. Gyökeres, artilheiro do mundo em 2024 com a camisa do Sporting e principal contratação dos Gunners para a temporada, teve atuação apagada. Com isso, não foi surpresa ser substituído por Havertz. Contudo, o Arsenal parecia mais preocupado em sustentar a vantagem, jogando na retranca, do que em matar o jogo.