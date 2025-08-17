Estêvão analisa estreia na Premier League e primeiros dias no Chelsea

Atacante entrou no inúcio do segundo tempo e foi bem no 0a 0 com o Crystal Palace, neste domingo, 17/8 / Crédito: Jogada 10

Estêvão fez sua estreia na Premier League entrando aos nove minutos do segundo tempo do jogo em que o Chelsea não saiu do zero com o Crystal Palace, em casa, no Stamford Bridge. Mas se os Blues deixaram a desejar, a joia ex-Palmeiras, não. Após sua entrada, o Chelsea foi mais ofensivo. Estêvão, em seu primeiro lance, fez uma grande jogada, cruzando com perigo. E durante a partida, o atacante manteve uma boa pegada, quase fez um gol (mas chutou mal) e até ajudou na marcação. Aliás, levou cartão amarelo por uma falta até violenta, para evitar o contra-ataque. Assim, segue em lua de mel com a torcida: foi ovacionado quando entrou em campo e muito aplaudido ao fim da partida. “Me senti muito bem entre os companheiros. A torcida me dá confiança para que eu seja eu mesmo. Dei meu melhor e tentei retribuir com as jogadas”, disse em entrevista após o jogo à ESPN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estêvão diz que está vivendo uma experiência incrível. “Agradeço todos os dias por estar vivendo isso — jogar a Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo, e defender o Chelsea, que é um dos maiores clubes do mundo. Os jogadores me passam confiança, estou tendo mais espaço, mais jogos, e estou feliz com a experiência que estou vivendo.” Estevão vê diferença entre jogar no Brasil e na Inglaterra? Mas ele lembra que jogar no futebol inglês é muito diferente do que vivia atuando no Brasil. E explicou o motivo: “Muda muita coisa em relação ao Brasil. No jogo, a intensidade é muito alta o tempo inteiro. Estou me adaptando o mais rapidamente possível. Tenho muita confiança para executar bem em campo.”