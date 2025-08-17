Em jogo com virada e expulsões, Grêmio supera o Atlético, na Arena MRV

Imortal supera início ruim de partida, mas com gols de Edenílson, Balbuena e Aravena, vira o confronto, faz 3 a 1, e se distancia do Z4 / Crédito: Jogada 10

O Grêmio foi até a Arena MRV neste domingo (17) e, mesmo saindo atrás no marcador, partiu para cima do Atlético. Logo depois, empatou o jogo e, na sequência, virou a partida fora de casa, começando o returno do Brasileirão com vitória. No início, Gustavo Scarpa acertou um golaço de falta e colocou o Galo na frente. Pouco depois, Edenilson com direito à lei do ex, deixou tudo igual ainda antes do intervalo. Já no segundo tempo, Balbuena colocou os visitantes na frente e, nos acréscimos, Aravena sacramentou o triunfo ao marcar o terceiro: 3 a 1. É a primeira derrota dos mineiros em seus domínios no Brasileirão atual. Além disso, o duelo contou com expulsões. Primeiro, Carlos Vinícius recebeu o segundo amarelo ao agredir Iván Román e deixou o Grêmio com um a menos. Em seguida, Cuello levou vermelho direto pelos donos da casa. Por fim, nos acréscimos, Junior Alonso e Dodi trocaram empurrões e também saíram de campo mais cedo. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 21 pontos e se afasta do Z4. Enquanto isso, o Atlético permaneceu com 25 pontos está na metade de baixo da tabela. posição.