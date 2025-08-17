Davide chega ao melhor aproveitamento entre os técnicos na era SAF do Botafogo

Italiano também montou a melhor defesa até o momento. Técnico, porém, minimiza o feito: ʽNão vou olhar os meus númerosʼ / Crédito: Jogada 10

Entre erros, acertos, elogios, críticas, alegrias, tristezas, certezas e questionamentos, Davide Ancelotti detém a marca do melhor aproveitamento entre os treinadores que passaram pelo Botafogo durante a era SAF. É com esta rubrica que o treinador italiano comanda, então, o time alvinegro pela décima vez, neste domingo (17), contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, às 20h30 (horário de Brasília), pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro. A comparação é feita nas primeiras nove partidas, número de vezes que Ancelottinho dirigiu a equipe da Estrela Solitária do banco de reservas. Ele assumiu o topo com a vitória sobre a LDU, do Equador, por 1 a 0, na última quinta-feira (14), no Colosso do Subúrbio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com Davide, o Botafogo ostenta uma série de três vitórias consecutivas, sem sofrer nenhum gol. Nesta toada, ele justifica, afinal, a tradição dos italianos montarem boas cozinhas e vai consolidando a melhor defesa desde a compra do clube alvinegro por John Textor, em março de 2022. Com o jovem técnico, o Glorioso viu a bola entrar nas redes somente três vezes nestes nove embates. No entanto, apesar de tantos predicados a favor, o técnico italiano, ao ser abordado pela equipe de reportagem do Jogada10, prefere manter os pés no chão. Ele quer, assim, evitar comparações e não pensar muito nas próprias cifras. "Estou feliz aqui. Pelo ambiente familiar que temos no vestiário e no CT. Estou focado somente no próximo jogo e desfrutando da experiência e do meu elenco. Minhas atenções, portanto, estão na competição e de reforçar o hábito de ganhar. Não vou olhar os meus números. Ranking dos técnicos do Botafogo durante a era SAF 1º Davide Ancelotti (2025) – Seis vitórias, dois empates e uma derrota (13 gols marcados e três sofridos) – Aproveitamento de 74%

2º Artur Jorge (2024) – Seis vitórias e três derrotas (17 gols marcados e nove sofridos) – Aproveitamento de 66,6% 3º Luis Castro (2022-2023) – Cinco vitórias, três empates e uma derrota (16 gols marcados e seis sofridos) – Aproveitamento de 66,6% 4º Bruno Lage (2023) – Três vitórias e seis empates (11 gols marcados e sete sofridos) – Aproveitamento de 55,5%

5º Tiago Nunes (2023-2024) – Três vitórias, quatro empates e duas derrotas (nove gols marcados e oito sofridos) – Aproveitamento de 41,8% 6º Renato Paiva (2025) – Três vitórias, dois empates e quatro derrotas (oito gols marcados e seis gols sofridos) – Aproveitamento de 40,7% 7º Lucio Flavio (2023) – Duas vitórias, dois empates e quatro derrotas (13 gols marcados e 14 sofridos) – Aproveitamento de 33,3%*