Cuca lamenta derrota do Atlético e se recusa a falar de Igor Rabello

Técnico viu o time mineiro perder pela primeira vez em seu estádio neste Brasileirão e tentou justificar o fracasso

“Seria leviano falar da saída do Rabello, não vou falar. O Victor (diretor de futebol) está aí. Depois, se quiserem falar com ele sobre isso, falem. Não vou falar nada sobre isso. Infelizmente, o Lyanco se machucou. Tinha o Igor Rabello, não tem mais. Além disso, você tem o Vitor Hugo. Jogar com dois zagueiros canhotos é estranho. Então, é isso aí”, disse o técnico do Galo.

O técnico Cuca precisou explicar duas situações ao torcedor do Atlético neste domingo (17/8). Assim, a primeira envolve a saída do defensor Igor Rabello, que deixou o clube mineiro rumo ao Fluminense. Já a segunda diz respeito à derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena MRV , resultado que encerrou a invencibilidade alvinegra no atual Brasileirão como mandante.

O Atlético abriu o placar, mas o Grêmio virou a partida e se afastou da zona de rebaixamento com o resultado. Cuca lamentou os gols sofridos e o rendimento do time. Agora, o Galo segue com 25 pontos e permanece, portanto, na metade inferior da tabela.

Cuca aborda falhas do Atlético

“Fazia tempo que não tínhamos essa falha. Hoje não tínhamos característica de cabeceio na defesa. Tomamos dois gols assim. O primeiro te deixa mal, o segundo te aniquila. Trabalha pelos gols e entrega dois gols de bola parada. Então a gente sai chateado”, analisou o técnico.

E ele acrescentou:

“Não sei dizer. Se soubesse, faria o contrário e jogaria bem os dois tempos. A gente faz o que pode, faz o possível. Às vezes foge da gente. Quando toma gol, é uma ducha muito grande, abate a todos. Aí você toma outro subsequente, com um homem a mais, pensa que vai empatar. Aí perde um jogador expulso, onde já tinha improvisado, e tudo fica mais difícil. Quando coloca o Júnior Santos no corredor, não está colocando na lateral. Infelizmente, numa saída de bola errada, acabamos tomando o gol”, concluiu Cuca.