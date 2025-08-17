Cruzeiro elimina Bragantino no Brasileiro feminino e encara o Palmeiras

Após bater o Braga por 2 a 0 neste domingo, cruzeirenses avançam para a semifinal da competição e jogarão contra o Verdão

Como na ida, em Bragança, houve empate em 0 a 0, este triunfo coloca as cruzeirenses na próxima fase da competição. Seu rival será o Palmeiras, que eliminou o Flamengo também neste domingo . Já a outra semifinal será entre o atual campeão, Corinthians, e o São Paulo.

As Cabulosas do Cruzeiro, donas da melhor campanha da fase de grupos do Brasileiro Feminino, estão nas semifinais da competição. Neste domingo, 17/8, no Independência, em Belo Horizonte, venceram o Bragantino (oitavo colocado na fase de grupos) por 2 a 0.

Os gols do Cruzeiro foram de Letícia Ferreira e Gissely — ambos em falhas da boa goleira Thalya, que fez defesas incrpiveis no jogo, mas foi infeliz nos dois tentos.

Como foi a classificação do Cruzeiro

No primeiro tempo, o Bragantino sofreu pressão, e o Cruzeiro apenas não saiu em vantagem por causa da grande atuação de Thalya. Afinal, a goleira fez ótimas defesas em finalizações de Byanca Brasil e Gaby. Vitória Calhau ainda mandou uma bola no travessão.

Contudo, no segundo tempo, Thalya deu rebote num lance de fácil defesa, e a sobra ficou com Letícia, que deu um voleio e mandou para a rede, aos sete minutos. Thalya se redimiu com duas novas grandes defesas. Mas, aos 23, voltou a falhar. A lateral-direita Isabella recebeu pela direita e chutou com força. Porém, em cima de Thalya, que deu novo rebote. Desta vez, quem concluiu foi Gissely.

“Não fizemos um grande jogo de ida e empatamos em SãoPaulo. Mas aqui em casa fomos bem. Assim, esperamosseguir em evoluçãopara buscar o título”, disse Letícia à SporTV após a partida no Independência que teve 5.700 torcedores apoiando as Cabulosas.