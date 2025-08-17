Cruzeiro avança em negociação por Sinisterra, do Bournemouth

O Cruzeiro avançou na negociação com o atacante Sinisterra. Afinal, a Raposa chegou a um acerto com o jogador e com o Bournemouth, da Inglaterra, pela contratação, e aguarda o atleta resolver uma burocracia para anunciar a contratação. O clube mineiro aguarda o colombiano nesta semana, em Belo Horizonte.

O anúncio deve ocorrer após Sinisterra resolver a saída de Bournemouth, cidade no litoral sul da Inglaterra. Sem espaço no clube inglês, o atacante colombiano participou da pré-temporada normalmente, mas não atuou nos amistosos e também ficou fora da derrota para o Liverpool por 4 a 2, na estreia no Campeonato Inglês.