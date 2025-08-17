‘Risco calculado’, diz Roger Machado sobre escalar Inter reserva

Após a derrota do Inter por 3 a 1 para o Flamengo , neste domingo (17/8), pela abertura do returno do Brasileirão, o técnico Roger Machado explicou a utilização de reservas no prélio. O treinador admitiu que a escolha por reservas foi visando o próximo jogo contra o próprio Fla, na quarta-feira (20/8), desta vez pela volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o time gaúcho perdeu por 1 a 0 e, dessa forma, precisa vencer se quiser seguir vivo na luta pelo título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Santos demite o técnico Cleber Xavier

“A gente sempre calcula, nem sempre consegue ter a precisão do cálculo. A ideia era, sim, pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade a ponto que sacrificasse ou que pudesse desenhar o resultado do jogo. Entrei com dois volantes, dois pontas e dois atacantes. Um deles é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo e que completa uma equipe competitiva. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado”, analisou.

Antídoto contra Jorginho

Roger respondeu, então, sobre as boas exibições de Jorginho nas últimas partidas, contando a de quarta-feira (13/8), no Maracanã. O volante do Flamengo causou problemas à defesa do Inter nas duas vitórias do Fla. Roger, porém, garante que tem antídotos para parar o ex-jogador do Arsenal (ING) e da seleção da Itália.

“A gente dá pouco espaço para um jogador com característica do Jorginho. No segundo tempo no Maracanã, a gente botou uma forma de adiantar um jogador de meio campo para constranger esse primeiro passe para ele. A bola circulou mais pelos lados do campo. Hoje, no primeiro tempo, a gente permitiu para o nosso volante mais lado a lado não conseguisse encontrar um ajuste de marcação para que ele não controlasse o meio-campo. Então, sem dúvida, contar com a ajuda do meu meia, do meu atacante, mas também do meu volante subindo um pouco mais na linha para controlar esse espaço onde ele circula e dá as cartas do jogo”, analisou.