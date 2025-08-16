Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória abre 2 a 0, mas Juventude busca empate com Nenê como protagonista

Vitória abre 2 a 0, mas Juventude busca empate com Nenê como protagonista

Veterano entro aos 28 da etapa final, quando o time perdia por 2 a 0. Deu assistência e empatou nos acréscimos. Enfim, Ju faz ponto fora de casa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em casa, com um público de 27.356 torcedores que prestigiaram o time no Barradão, o Vitória empatou com o Juventude por 2 a 2, em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi emocionante. Debaixo de muita chuva durante boa parte do tempo, o time baiano abriu 2 a 0 com dois gols de Renato Kayzer, ainda no primeiro tempo, e jogava com um a mais desde os oito minutos. No entanto, o Juventude, com raça e liderança do veterano Nenê, que participou dos dois gols e também foi às redes, buscou o empate nos acréscimos. Assim, saiu como o grande personagem da partida.

Esse jogo marcou a estreia do goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo ao Juventude. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Com o resultado, o Vitória chega a cinco jogos sem vencer (quatro empates). Desse modo, permanece com 19 pontos, em 16º lugar — o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Juventude conquista seu primeiro ponto como visitante neste Brasileirão e agora soma 15,  pulando um lugar. Agora é o 18º.

Como o Vitória abriu 2 a 0

Enfrentando um adversário que havia perdido todos os seus jogos fora de casa no campeonato, o Vitória partiu para cima desde o início. Logo aos 10 minutos, Cipriano cometeu falta para impedir que Cantalapiedra saísse na cara do gol. Como era o último homem, foi expulso — deixando o Juventude com um a menos.

Com a vantagem numérica, o Vitória seguiu pressionando e abriu o placar aos 31 minutos. Após levantamento na área, Cantalapiedra ajeitou de cabeça para o peixinho certeiro de Renato Kayzer: 1 a 0.

Mal começou o segundo tempo e o Vitória ampliou. O zagueiro Abner tentou cortar um passe, mas acabou servindo Renato Kayzer com um toque açucarado. O atacante agradeceu, bateu firme e fez seu segundo gol no jogo: 2 a 0.

Com a vantagem, o Vitória recuou, e o Juventude passou a ocupar mais o campo ofensivo, mesmo com um a menos. Chegou a marcar com Araújo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Juventude reage  e Nenê empata nos acréscimos

Aos 22 minutos, a situação se igualou: o zagueiro Neris, do Vitória, foi expulso após acertar a cabeça de Gabriel, que ficou desacordado e precisou ser substituído. Após revisão do VAR, o árbitro Raphael Claus mostrou o cartão vermelho direto. Com isso, ambos os times passaram a ter dez jogadores, e o jogo ganhou ainda mais emoção.

Aos 36 minutos, o Juventude diminuiu. Nenê cruzou com precisão na cabeça de Igor Formiga, que testou no contrapé de Lucas Arcanjo, sem chance para o goleiro: 2 a 1.

O Juventude seguiu pressionando e quase empatou em uma linda bicicleta de Nenê, mas Lucas Arcanjo fez uma defesa espetacular, voando no canto e salvando o Vitória.

Porém, aos 54 minutos, um chute na área bateu no braço de Fabri. Claus inicialmente não marcou nada, mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado. Nenê cobrou com categoria e empatou a partida: 2 a 2.

Na jogada seguinte, Fabri quase se redimiu e marcou o gol da vitória, mas chutou para fora. Fim de jogo com sabor amargo para o Vitória e muita comemoração do lado do Juventude, que arranca um ponto heroico fora de casa.

VITÓRIA 2X2 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data: 16/8/2025
Local: Arena Barradão, Salvador (BA)
Público: 27.356
Gols: Renato Kayzer, 31’/23ºT (1-0); Renato Kayzer, 30 segundos do 2ºT (2-0); Igor Formiga, 36’/2ºT (2-1); Nenê, de pênalti, 54’/2ºT (2-2)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller (Ruben Rodrigues, 39’/2ºT), Pepê e Cantalapiedra (Felipe Cardoso, 26’/2ºT); Osvaldo (Edu, 21’/2ºT), Erick  (Fabri,26’/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo Lopez, 38’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, Intervalo), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê, 28’/2ºT), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo, Intervalo), Battala (Wilker Angel, 10’/1ºT) e Gabriel Taliari (Enio, 21’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Cartões amarelos: Lucas Halter ( VIT); Abner, Wilker Angel (JUV)
Cartões vermelhos: Cipriano (JUV, 8’/1ºT ); Neris (VIT, 21’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar