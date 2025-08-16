Torcedores fazem emboscada contra delegação do Grêmio. Veja o vídeo

Ação criminosa foi no aeroporto, em Porto Alegre, onde grupo invadiu terminal, danificou o ônibus e agrediu segurança

Assim, o grupo recorreu à violência e a um ato criminoso para expressar a insatisfação com o mau desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Segundo o repórter Eduardo Gabardo, do GZH, Fernandão, segurança do clube, foi agredido ao tentar contornar a situação. Ele acabou ficando em Porto Alegre para receber atendimento médico e registrar boletim de ocorrência policial.

Torcedores do Grêmio armaram uma emboscada e cercaram o ônibus que transportava a delegação do clube para a viagem a Belo Horizonte, onde o time vai enfrentar o Atlético neste domingo (17/8). A ação foi no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, onde o grupo invadiu o terminal e causou danos ao veículo que transportava o time e a comissão técnica.

Grêmio faz campanha sofrível no Brasileirão

O Grêmio está com 20 pontos, na 15ª posição, apenas 2 posições à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o Vasco com 16 pontos. Além disso, o time tem a quinta pior defesa e o terceiro pior ataque do Brasileirão deste ano.

O Grêmio vem de duas derrotas seguidas, contra Fluminense e Sport. Desse modo, perdeu por 1 a 0 para o Tricolor Fluminense no dia 2 de agosto, no Maracanã. E a situação piorou com a derrota, em casa, para o Sport Recife, no dia 10. Afinal, o time cearense era o lanterna da competição e até então não tinha um triunfo sequer na Série A. O gol de Matheusinho sacramentou a atuação sofrível do time gaúcho, que saiu de campo sob vaias da torcida. (veja abaixo o víceo que rola nas redes sociais)