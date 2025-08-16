São Paulo bate Ferroviária nos pênaltis e vai as semis do Brasileirão Feminino

São Paulo bate Ferroviária nos pênaltis e vai as semis do Brasileirão FemininoApós empate em 1 a 1 no Morumbis, Tricolor supera a Ferrinha na marca da cal e agora encara o Corinthians por uma vaga na final
Em um jogo muito disputado até o último minuto, o São Paulo suou, mas eliminou a Ferroviária nos pênaltis e avançou para a semifinal do Campeonato Brasileiro. A equipe de Araraquara chegou a abrir o placar com Mylena Carioca no primeiro tempo, mas Giovanna Crivelari deixou tudo igual na etapa final. Na marca da cal, brilhou a estrela da goleira Carlinha que defendeu um pênalti e colocou o Tricolor na próxima fase da competição.
Com o resultado o São Paulo agora encara o Corinthians, em uma reedição da final do ano passado, mas desta vez pelas semifinais. Já a Ferroviária dá adeus para a competição.
Ferroviária sai na frente
A partida começou aberta e com as duas equipes buscando o gol. A Ferroviária começou com mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para entrar na defesa adversária. Por outro lado, o São Paulo explorava os contra-ataques e levava perigo para a goleira Luciana. Mas quem abriu o placar foi a equipe de Araraquara. Julia Beatriz recebeu em velocidade pelo lado esquerdo, ganhou da marcação e cruzou rasteiro para Mylena Carioca fazer 1 a 0. E a Ferrinha quase fez a segunda após chute de Nat Vendito, que explodiu no travessão. Após o tento sofrido, o Tricolor se mandou para o ataque em busca do empate. Giovanna Crivelari chegou a balançar as redes, mas ela estava em posição de impedimento. Depois Aline recebeu bom passe dentro da área, mas furou na hora de chutar. Assim, as Soberanas foram para o intervalo atrás do marcador.
São Paulo vai buscar o empate
Atrás do placar, o São Paulo começou o segundo tempo em cima, buscando o empate. E a pressão deu resultado logo aos cinco minutos. Isa abriu o jogo com Bruna Calderan, que cruzou na área e Giovanna Crivelari subiu para cabecear e deixar tudo igual no Morumbis. A Ferroviária respondeu com Julia Beatriz que recebeu em velocidade, deu lindo drible em Kaká, mas na hora de tirar o dez, acabou finalizando pra fora. Contudo, as Soberanas seguiam melhor no segundo embate. Aos 20 minutos, Isa cruzou na área e Camila quase marcou contra, mas Luciana apareceu para fazer um verdadeiro milagre. Depois, Aline apareceu livre na área para cabecear, mas mandou nas mãos da goleira da Ferrinha. Contudo, após muita transpiração, as duas equipes ficaram no empate e a decisão da vaga para a semifinal foi para os pênaltis.
Penalidades máximas
Nas cobranças de pênalti, o São Paulo converteu todas as suas cobranças. Por outro lado, a Ferroviária perdeu duas batidas com Mariana Santos, que parou em Carlinha, além de Andressa que acertou a trave. Assim, o Tricolor avança para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.
SÃO PAULO 1(4)X(2)1 FERROVIÁRIA
Quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)
Data e horário: 16/08/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Mylene Carioca, 20’/1ºT (0-1); Giovanna Crivelari, 05’/2ºT (1-1)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny (Karla, Alves, intervalo) e Carol Gil (Je Soares, 34‘/2ºT); Bia Menezes, Maressa e Camilinha (Taty Sena, 42‘/2ºT) ; Giovanna Crivelari (Nathane, 42‘/2ºT) , Aline (Robinha, 34‘/2ºT) e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
FERROVIÁRIA: Luciana; Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda Santos e Micaelly (Raquel Domingues, 34‘/2ºT) ; Mylena Carioca, Julia Beatriz (Dioneide Neném, 23‘/2ºT) e Nat Vendito (Mariana Santos, 34‘/2ºT). Técnico: Léo Mendes.
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (RS)
VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
Cartões Amarelos: Camilinha e Kaká (SP)