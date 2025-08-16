Santos x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O returno do Brasileirão está aí, com promessa de jogão. Neste domingo (17), o Santos recebe o Vasco no Morumbis, às 16h (de Brasília), em jogo que marca apenas o segundo confronto entre os craques Neymar e Coutinho, ídolos da geração. Eles só jogaram contra uma vez: em 2020, na final da Liga dos Campeões em que o Bayern (de Coutinho) venceu o PSG (de Neymar) por 1 a 0.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida. E tem um trio de craques para levar a melhor transmissão, ao vivo, a partir de 14h30. Christian Raphael será o dono da narração. Ao seu lado, João Miguel Lotufo enriquece a cobertura com seus comentários pontuais. Pedro Rigoni, por sua vez, entrega as melhores reportagens.