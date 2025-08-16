Santos recusa proposta do Flamengo por Gabriel Brazão

O Santos recusou uma proposta do Flamengo por Gabriel Brazão. O Rubro-Negro ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos, mas o Peixe considerou o valor abaixo do esperado e rejeitou a oferta.

Apesar de ter recusado a proposta, o Santos não fechou as portas e aguarda uma nova oferta. Segundo o portal “UOL”, o Peixe espera pelo menos o dobro do que o Flamengo ofereceu para iniciar a negociação.