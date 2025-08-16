Richarlison brilha e Tottenham estreia com vitória na Premier League

Pombo voa alto, marca dois gols, um deles um golaço, e garante resultado para os Spurs em casa diante do recém-promovido Burnley / Crédito: Jogada 10

O Pombo voou alto novamente na Premier League. Com dois gols de Richarlison, um deles um golaço de voleio, o Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0, neste sábado, pela primeira rodada da competição. o outro gol foi de Brennan Johnson, em jogada também iniciada pelo brasileiro. A vantagem, ademais, deu ao clube do norte de Londres a liderança provisória da competição pelo saldo de gols. Embalado, o Tottenham volta a campo no próximo sábado (23), para enfrentar o Manchester City no norte do país. Na mesma data, o Burnley recebe o também promovido Sunderland.

Bom início e só Tottenham começou bem, se impondo, pressionando e marcou logo aos oito minutos. Após saída mal feita por parte do Burnley, Kuddus recuperou a bola pela direita, cruzou e o atacanta brasileiro Richarlison completou de primeira. Em seguida, mesmo mantendo o domínio, não criou muitas grandes oportunidades. Desse modo, os Spurs flertaram com o perigo ao permitirem uma aproximação mais constante do Burnley, egresso da Championship, de sua área. Sendo assim, os visitantes estiveram próximos do empate em pelo menos três oportunidades. Aos 22, 29 e 42, todas com Josh Laurent. Richarlison de voleio Assim como na primeira etapa, os Spurs iniciaram a segunda pressionando. Com isso, aos sete minutos, Richarlison teve a melhor oportunidade desde a abertura do placar. Dessa vez, contudo, Dubravka fez uma defesa sensacional após o arremate do brasileiro e impediu que os anfitriões ampliassem o placar.

O melhor, no entanto, estava por vir. Aos 14, Kuddus cruzou da direita e Richarlison, de voleio, fez um golaço. o gol desnorteou o Burnley, que inegavelmente se tornou presa fácil. aos 20, Richarlison iniciou jogada no meio com belo lençol em Esteve, Pape Sarr deu belo passe e Brennan Johnson fez o terceiro. Os Spurs ainda estiveram próximos de transformar a vitória em goleada com Solanke, aos 30, e Spence, aos 38, mas o placar permaneceu sem alteração até o apito final.