Reunião entre Textor e Eagle, por recompra do Botafogo, tem sinalização de trégua

Reunião entre Textor e Eagle, por recompra do Botafogo, tem sinalização de tréguaPartes travaram guerra jurídica nas últimas semanas. Botafogo sai otimista do encontro. Leia mais detalhes!
Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor teve uma reunião, nesta sexta-feira (15), em Nova Iorque, com acionistas da Eagle Footbal e do fundo de investimento Ares. CEO do Glorioso, Thairo Arruda também participou do encontro. A pauta não poderia ser outra. A transferência do Mais Tradicional para a nova empresa do Godfather (Eagle Football Group), nas Ilhas Cayman. A parte alvinegra saiu otimista após as conversas. A informação é do site “ge”.
Apesar de ainda não haver um acordo firmado com o tradicional aperto de mãos, o encontro teve o primeiro aceno a uma bandeira branca em meio à briga jurídica pelo controle do Botafogo. Afinal, nas últimas semanas, com a Eagle e o Glorioso entrando com ações contra a outra parte. Esta, aliás, é a impressão que o clube carioca teve da conferência.
Textor e Eagle se comprometeram, verbalmente, a acabar com estas animosidades nos tribunais para caminharem para uma solução mais amistosa.
Antes de sexta, a Eagle havia sentenciado que não venderia o Botafogo a Textor enquanto o empresário norte-americano fosse o dono das duas pontas envolvidas na negociação. A holding queria negociar com outro investidor disposto a ficar com o Alvinegro. A Eagle só venderia o Mais Tradicional ao big boss se este deixasse o controle do clube durante as tratativas.
Na reunião, contudo, a Eagle mostrou-se menos hostil à venda para Textor e até fixou um preço cujos valores ainda não foram divulgados. Para recomprar o Botafogo e levantar a grana, o magnata da Flórida conta com o apoio do bilionário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (ING), Rio Ave (POR) e Olympiacos (GRE).
