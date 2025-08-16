Reunião entre Textor e Eagle, por recompra do Botafogo, tem sinalização de trégua

Apesar de ainda não haver um acordo firmado com o tradicional aperto de mãos, o encontro teve o primeiro aceno a uma bandeira branca em meio à briga jurídica pelo controle do Botafogo. Afinal, nas últimas semanas, com a Eagle e o Glorioso entrando com ações contra a outra parte. Esta, aliás, é a impressão que o clube carioca teve da conferência.

Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor teve uma reunião, nesta sexta-feira (15), em Nova Iorque, com acionistas da Eagle Footbal e do fundo de investimento Ares. CEO do Glorioso, Thairo Arruda também participou do encontro. A pauta não poderia ser outra. A transferência do Mais Tradicional para a nova empresa do Godfather (Eagle Football Group), nas Ilhas Cayman. A parte alvinegra saiu otimista após as conversas. A informação é do site “ge”.

Textor e Eagle se comprometeram, verbalmente, a acabar com estas animosidades nos tribunais para caminharem para uma solução mais amistosa.

Antes de sexta, a Eagle havia sentenciado que não venderia o Botafogo a Textor enquanto o empresário norte-americano fosse o dono das duas pontas envolvidas na negociação. A holding queria negociar com outro investidor disposto a ficar com o Alvinegro. A Eagle só venderia o Mais Tradicional ao big boss se este deixasse o controle do clube durante as tratativas.

Na reunião, contudo, a Eagle mostrou-se menos hostil à venda para Textor e até fixou um preço cujos valores ainda não foram divulgados. Para recomprar o Botafogo e levantar a grana, o magnata da Flórida conta com o apoio do bilionário grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (ING), Rio Ave (POR) e Olympiacos (GRE).

