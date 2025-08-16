Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato Kayzer após empate do Vitória: ‘Minha vontade é de esculachar’

Autor dos dois gols no empate em 2 a 2 com o Juventude, atacante se irrita com mais um tropeço em casa, sofrendo gol nos acréscimos
O atacante Renato Kayzer foi o grande destaque do Vitória neste sábado, 16/8, no Barradão, contra o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ele marcou dois gols com muito oportunismo, colocando o time baiano em vantagem de 2 a 0. Porém, mais uma vez, o Rubro-Negro deixou escapar o resultado: o time gaúcho arrancou o empate por 2 a 2, com gol de Nenê, aos 54 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vitória chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer — são quatro empates e uma derrota — e novamente deixa escapar pontos preciosos nos minutos finais. A sequência mantém a equipe muito próxima da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, o primeiro fora do Z4.

Após o apito final, Kayzer não escondeu a frustração com o tropeço em casa e deu uma declaração polêmica:

“Toda minha vontade é de esculachar, mas tem que ter cabeça fria. Não tá tudo perdido, mas também não tá tudo bem. Mais uma vez a gente pecou no final. É cansativo, mas uma hora a gente vai ter que mudar a situação e fazer melhor”, disse à Premiere.

E completou:

“A gente fez um bom jogo, com um a mais. Mas… infantilidade. Essa é a palavra hoje.”

O próximo jogo do Vitória pelo Brasileirão será na segunda-feira, 25/8, fora de casa, contra o líder Flamengo, no Rio de Janeiro.

