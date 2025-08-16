Renato explica ausência de reforços em vitória do Fluminense

O meia argentino já até estreou e jogou 22 minutos pelo Fluminense na vitória sobre o América de Cali por 2 a 1, no meio desta semana. No entanto, ficou apenas no banco desta vez. Já o atacante Santiago Moreno, que, curiosamente nasceu em Cali, ainda não foi relacionado por Renato Gaúcho.

Após a vitória do Fluminense sobre o Fortaleza por 2 a 1 , o técnico Renato Gaúcho explicou a ausência dos reforços: o meia Lucho Acosta e o atacante Santiago Moreno. De acordo com o técnico, tudo passa pelo condicionamento físico da dupla.

” Eu também ia colocar o Lucho (Acosta), que ainda está conhecendo o grupo, os companheiros, as características. Ainda precisa de um tempo de adaptação… Vou soltando ele aos poucos. Mas hoje o jogo estava muito pegado, de repente poderia faltar um ritmo a mais para ele. Já estávamos perdendo o meio para o Fortaleza, então resolvi colocar o Lima que é um jogador com ritmo de jogo”, começou Renato.

Já sobre Santiago Moreno, o técnico pontuou:

” Está parado há uma semana, não conhece nem os companheiros dele… É a mesma coisa com o Lucho Acosta… Porque daqui a pouco começo a colocar esses caras, sem estarem preparados, e vão falar que não são bons jogadores. Então, o cara está parado há uma semana… como vou escalar? Tem que treinar, recuperar a forma física, adaptação… Pra não colocar ele na arena e entregar ele pros leões. Da mesma forma o Lucho. Não coloquei por isso. Ele estava nos Estados Unidos. Lá o ritmo é completamente diferente, joga uma vez por semana. O meu trabalho é preparar o jogador. Você viu o tanto que sofreu o Arias, sofreu durante um ano. Não é porque ele está regularizado que ele tem que ir pro jogo. Aí eu ponho ele pro jogo, tem uma lesão e o responsável é o treinador”, comentou Renato Gaúcho.

O que vem por aí

Com o resultado, o Fluminense está em oitavo lugar, com 27 pontos em 18 jogos. O Tricolor, no entanto, vira a chave agora e recebe o América de Cali nesta terça-feira (19), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, vale lembrar, Renato Gaúcho viu o seu time vencer por 2 a 1. Já pelo Brasileirão, o Fluminense agora visita o Bragantino no sábado que vem (23), às 16h, na abertura da 21ª rodada.