Rafael Tolói não deve estrear tão cedo pelo São Paulo

Zagueiro de 34 anos precisa recuperar forma após mais de três meses sem jogar e deve passar por rigoroso trabalho físico / Crédito: Jogada 10

Mesmo com o acerto praticamente definido, Rafael Tolói não deve entrar em campo pelo São Paulo tão cedo. O zagueiro de 34 anos só poderá ser inscrito na Copa Libertadores se o Tricolor avançar às quartas de final e ainda precisará de um período de recondicionamento físico, após mais de três meses sem atuar. A última partida de Tolói aconteceu em 4 de maio, na vitória da Atalanta por 4 a 0 sobre o Monza, pelo Campeonato Italiano. Na atual temporada europeia, disputou 17 partidas, sendo titular em apenas seis, e deu uma assistência. O longo período sem jogos exige um trabalho específico para que o defensor alcance o nível exigido por Hernán Crespo e possa disputar partidas de alto nível no Morumbi.