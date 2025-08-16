Palmeiras x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h

Cariocas jogam pela vantagem do empate neste domingo, em Barueri, pelo jogo de volta das quartas. Mas as Verdes prometem ir para cima!

Palmeiras e Flamengo se enfrentam, neste domingo (17), às 10h30, na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Na ida, as rubro-negras venceram por 3 a 2. As Brabas, portanto, jogam por um empate. Já as Verdes terão que vencer por dois gols de diferença para passar às semifinais sem precisar do drama dos pênaltis.

A Voz do Esporte cedo madruga para acompanhar, ao vivo, a partir de 9h, o prélio. Christopher Henrique está escalado na narração. Ele terá o suporte de uma dupla de craques: Caio Sampaio nos comentários e o intrépido Will Ferreira na reportagem.