Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Venezuela, nome de seleção retorna ao país após 13 anos

Na Venezuela, nome de seleção retorna ao país após 13 anos

UCV anunciou e contou, nesta semana, com estreia do atacante Darwin Machís
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante venezuelano Darwin Machís viveu um episódio especial de sua carreira na última sexta-feira (15). Isso porque, 13 anos depois da saída rumo ao futebol europeu, o nome revelado pelo Mineros voltou a atuar por um clube da Venezuela. Mais especificamente, a UCV.

Em compromisso do Clausura local, diante do Yaracuyanos, Darwin atuou pouco mais de 20 minutos ao entrar no segundo tempo. E a reestreia do atleta com larga passagem pela Espanha (Granada, Hércules, Cádiz e Valladolid) foi positiva, já que a UCV terminou vencendo por 1 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Depois do apito final, naturalmente, o atleta que retorna com status de badalado reforço foi a figura mais procurada pelos jornalistas. E, logo de cara, Machís tratou de agradecer seus novos companheiros pela compreensão no que se refere a necessidade de obter mais ritmo de jogo.

“Estou bastante satisfeito com a estreia de hoje. Eu disse aos meus companheiros que foram dias diferentes devido à chegada e aos poucos dias de treino que tive. Fiz o possível e o necessário para poder jogar alguns minutos hoje e dar o meu melhor”, analisou o avante.

O movimento de Darwin Machís no mercado foi interpretado como a tentativa de, com mais chances de atuar com regularidade, voltar a órbita da seleção da Venezuela. Algo que o jogador deixou claro ter sido exatamente a sua intenção:

“Quero ter mais ritmo de jogo e me recuperar o mais rápido possível, para ajudar a equipe, e voltar ao radar da seleção novamente.”

Tamanho é o interesse de Machís no tema que ele chegou até mesmo a comentar sobre o momento da Vinotinto nas Eliminatórias. Restando apenas duas rodadas para o fim da disputa, a Venezuela está na sétima posição, com 18 pontos, ocupando a vaga destinada para a disputa da repescagem.

“Sei que vamos obter resultados muito bons (nas rodadas finais) porque todos queremos ir ao Mundial. Me sinto parte desse processo. Todo o país estará atento e, se Deus quiser, vamos obter bons resultados nestes jogos e podermos entrar no Mundial”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar