Internacional x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Internacional x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (17), às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão
Internacional e Flamengo fazem neste domingo (17) o segundo jogo de uma série de três confrontos entre os times. Dessa forma, a bola vai rolar às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Mengo abre o final de semana na liderança do Brasileirão, com 40 pontos. Já o Colorado está no meio da classificação e precisa vencer para não ficar distante das cabeças.

A Voz do Esporte acompanha o encontro entre cariocas e gaúchos, ao vivo, a partir de 17h. Diego Mazur, com sua voz inconfundível, narra o embate. Cleiton Santos está garantido nos comentários, enquanto Raphael Almeida brinda os internautas com suas reportagens.

