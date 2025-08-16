Ídolo do Vasco, Geovani agradece apoio da torcida após internação

Ex-jogador do fala sobre recuperação após duas paradas cardiorrespiratórias e agradece mensagens de torcedores

O ex-jogador Geovani Silva, ídolo do Vasco da Gama, enviou uma mensagem de agradecimento aos torcedores após receber suporte durante sua recuperação. O áudio foi compartilhado pelo perfil “Atenção Vascaínos” no X (antigo Twitter).

Geovani sofreu duas paradas cardiorrespiratórias em junho e passou por internação às pressas em Vitória, Espírito Santo. Após semanas de internação, ele recebeu alta e segue em casa, em processo de recuperação.