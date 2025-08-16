Garro desabafa após derrota do Corinthians: ‘Estamos pagando caro por cada erro’

O Corinthians deixou a Neo Química Arena mais uma vez derrotado neste sábado (16/8). Desta vez, o Timão perdeu para o Bahia por 2 a 1, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O revés irritou não só os torcedores presente em Itaquera, mas também os jogadores. Após o embate, o meia Rodrigo Garro disse que a equipe está pagando caro por cada erro cometido durante os confrontos.

“Sabemos que estamos em uma fase onde estamos pagando caro cada erro. A gente faz as coisas para acontecer o gol mas ele não chega e a gente depois toma o gol, em dois lances que eles chegam. Mas não tem desculpa, temos que saber o momento do clube. Todo mundo, não só os jogadores. Mas a gente coloca a cara, a gente briga pela torcida, que sabe que o time não esta onde queremos. O Corinthians é isso né. Agora é tomar porrada porque as coisas não estão saindo como queremos. É trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas o clube como um todo faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Acho que o futebol é dentro e também fora do campo”, disse Garro, após o duelo.