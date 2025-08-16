Fuchs se recupera e deve jogar pelo Palmeiras contra o Botafogo

O zagueiro Bruno Fuchs está recuperado de um edema na coxa esquerda. Aliás, ele treinou sem limitações nesta sexta (15) e no sábado (16). Portanto, o defensor será reforço do Verdão na partida contra o Botafogo, neste domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Bruno Fuchs, entretanto, deve começar a partida como opção no banco de reservas. Afinal, a dupla titular do Palmeiras é Gustavo Gómez e Murilo. Micael é outra opção, enquanto Benedetti está sem espaço e jogou apenas nove vezes no time comandado por Abel Ferreira.