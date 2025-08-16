Fuchs se recupera e deve jogar pelo Palmeiras contra o Botafogo

Fuchs se recupera e deve jogar pelo Palmeiras contra o BotafogoZagueiro, porém, deve ser opção no banco de reservas
O zagueiro Bruno Fuchs está recuperado de um edema na coxa esquerda. Aliás, ele treinou sem limitações nesta sexta (15) e no sábado (16). Portanto, o defensor será reforço do Verdão na partida contra o Botafogo, neste domingo (17), às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão.
Bruno Fuchs, entretanto, deve começar a partida como opção no banco de reservas. Afinal, a dupla titular do Palmeiras é Gustavo Gómez e Murilo. Micael é outra opção, enquanto Benedetti está sem espaço e jogou apenas nove vezes no time comandado por Abel Ferreira.
Por outro lado, o treinador não pododerá com o meia Raphael Veiga e com o atacante Paulinho, ambos lesionados, assim como o atacante Bruno Rodrigues, que já não joga desde janeiro do ano passado. Portanto, a provável escalação do Palmeiras tem Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras abre este domingo (17) em terceiro lugar no Brasileirão, com 36 pontos em 17 jogos. Assim, está atrás do Cruzeiro (37) e do Flamengo (40). A dupla, entretanto, já tem 19 e 18 partidas disputadas, respectivamente. O Botafogo, aliás, também briga pelo título, mas corre por fora com 29 pontos em quinto lugar.
