Flamengo e Palmeiras decidem vaga na semifinal do Brasileirão Feminino

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 10h30, na Arena Barueri, pelo jogo da volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. O Rubro-Negro, vale lembrar, venceu a partida de ida por 3 a 2. Portanto, as cariocas jogam pelo empate neste final de semana.

O Palmeiras, vale lembrar, decide em casa por ter feito campanha melhor na primeira fase. O Verdão encerrou em quarto lugar, com 30 pontos, três a mais do que o Flamengo. Ao todo, foram 16 equipes, que se enfrentaram em turno único. Os oito primeiros, naturalmente, avançaram para as quartas de final, enquanto os dois últimos caíram (3B da Amazônia e Sport). Inclusive, quem avançar do duelo entre Flamengo e Palmeiras irá encarar Cruzeiro ou Bragantino na semifinal. A outra chave, por sua vez, tem Corinthians x Bahia e Ferroviária x São Paulo.