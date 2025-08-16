Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo e Palmeiras decidem vaga na semifinal do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (17), às 10h30, pela volta das quartas de final do Brasileirão Feminino
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 10h30, na Arena Barueri, pelo jogo da volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. O Rubro-Negro, vale lembrar, venceu a partida de ida por 3 a 2. Portanto, as cariocas jogam pelo empate neste final de semana.

O Palmeiras, vale lembrar, decide em casa por ter feito campanha melhor na primeira fase. O Verdão encerrou em quarto lugar, com 30 pontos, três a mais do que o Flamengo. Ao todo, foram 16 equipes, que se enfrentaram em turno único. Os oito primeiros, naturalmente, avançaram para as quartas de final, enquanto os dois últimos caíram (3B da Amazônia e Sport). Inclusive, quem avançar do duelo entre Flamengo e Palmeiras irá encarar Cruzeiro ou Bragantino na semifinal. A outra chave, por sua vez, tem Corinthians x Bahia e Ferroviária x São Paulo.

A competição foi retomada após dois meses, período em que as jogadoras se concentram em outras competições como a Copa América e a Copa do Brasil. Os dois times, aliás, acabaram de se classificar para as oitavas do torneio mata-mata nacional. O Flamengo aplicou 6 a 0 no Operário-VG, enquanto o Palmeiras fez 4 a 0 no Avaí/Kindermann.

A competição existe desde 2013 e tem o Corinthians como maior vencedor, com 6 taças. O Flamengo foi campeão uma vez, em 2016. Já o Palmeiras, vice em 2021, ainda busca o primeiro título.

