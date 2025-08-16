Fábio iguala recorde histórico com 1.390 jogos como profissional

Aos 44 anos e com mais de um quarto de século debaixo das traves, titular absoluto do Fluminense mostra fôlego para ampliar ainda mais a marca

O goleiro Fábio, do Fluminense, entra em campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, para alcançar uma marca histórica no futebol mundial: 1.390 jogos como profissional. O número o coloca lado a lado com o inglês Peter Shilton, até então referência absoluta em presenças oficiais entre goleiros.

Aos 44 anos, Fábio se mantém como titular absoluto do Flu e escreve um capítulo inédito para o futebol brasileiro. Ele iniciou a carreira no União Bandeirante, em 1997, ganhou projeção no Vasco, se consagrou no Cruzeiro — onde se tornou ídolo — e, desde 2021, defende o Fluminense, clube pelo qual conquistou a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024, além do bi carioca (2022/2023).