Fábio iguala recorde histórico com 1.390 jogos como profissional

Aos 44 anos e com mais de um quarto de século debaixo das traves, titular absoluto do Fluminense mostra fôlego para ampliar ainda mais a marca
O goleiro Fábio, do Fluminense, entra em campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, para alcançar uma marca histórica no futebol mundial: 1.390 jogos como profissional. O número o coloca lado a lado com o inglês Peter Shilton, até então referência absoluta em presenças oficiais entre goleiros.

Aos 44 anos, Fábio se mantém como titular absoluto do Flu e escreve um capítulo inédito para o futebol brasileiro. Ele iniciou a carreira no União Bandeirante, em 1997, ganhou projeção no Vasco, se consagrou no Cruzeiro — onde se tornou ídolo — e, desde 2021, defende o Fluminense, clube pelo qual conquistou a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024, além do bi carioca (2022/2023).

A marca de Peter Shilton, atingida entre os anos 1960 e 1990, porém, sempre foi considerada praticamente inalcançável. Contudo, agora, Fábio iguala o inglês e se aproxima de assumir, sozinho, o posto de goleiro com mais jogos da história.

O que diz o ranking da IFFHS

De acordo com a International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), o ranking dos goleiros com mais partidas oficiais de alto nível (campeonatos nacionais de 1ª divisão, copas, torneios internacionais de clubes e seleções principais) é o seguinte:

Fábio (Brasil) – 1.390 jogos (em atividade)

Peter Shilton (Inglaterra) – 1.390 jogos

Rogério Ceni (Brasil) – 1.225 jogos

Gianluigi Buffon (Itália) – 1.070 jogos

Ray Clemence (Inglaterra) – 1.069 jogos

Iker Casillas (Espanha) – 1.048 jogos

Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 1.046 jogos

Sepp Maier (Alemanha) – 991 jogos

Oliver Kahn (Alemanha) – 925 jogos

Petr Cech (República Tcheca) – 907 jogos

Assim, se for mantido como titular nas próximas rodadas, Fábio ultrapassará Shilton na terça-feira  (19), quando o Fluminense recebe o América de Cali (COL), no jogo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e se isolar como o goleiro com mais partidas da história.

