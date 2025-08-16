Em jogo de festa para Fábio, Fluminense vence o Fortaleza

Neste 2 a 1, goleiro completa 1390 jogos e iguala feito do lendário Peter Shilton em tarde de assistências de Serna para Cano e Canobbio / Crédito: Jogada 10

Em dia histórico para o goleiro Fábio, o Fluminense promoveu linda festa nas arquibancadas e venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (16/8), pela 20ª rodada do returno do Brasileirão. Além do camisa 1, o atacante Serna foi o nome da tarde, afinal, deu assistências para Cano marcar o 110º gol dele pelo Tricolor, no primeiro tempo, e para Canobbio dar números finais na etapa complementar. Breno Lopes descontou para o Laion. Esta foi a partida 1390 de Fábio como jogador de futebol, somando suas passagens pelo extinto União Bandeirante (PR), Vasco, Cruzeiro e Fluminense. Assim, igualou a lenda e ex-goleiro do futebol inglês Peter Shilton. Dessa forma, Fábio deve se isolar em primeiro contra o América de Cali (COL), terça-feira. Leia mais detalhes aqui sobre a carreira do goleiro, que completará 45 anos em setembro.

Com o resultado, o Fluminense está em oitavo lugar, com 27 pontos em 18 jogos. Portanto, circunda o G6. Mas o Fortaleza dá mais um passo rumo à Série B de 2026, segue em 18º com 15 pontos e 19 partidas disputadas. Como foi a vitória do Fluminense e o jogo de Fábio O Fortaleza começou apertando demais o Fluminense. Aliás, o Leão chegou com perigo com Lucero e Pikachu. No entanto, foi o Fluminense quem marcou, aos 8. Serna invadiu a área, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Cano balançar as redes. O Leão não sentiu o gol. Aliás, seguiu levando perigo e quase marcou com Lucero de fora da área e com Herrera de cabeça. O Fortaleza até empatou aos 25, com Kervin Andrade aproveitando rebote de Fábio em chute de Pikachu. No entanto, o lance foi anulado por mão do venezuelano. Ainda no primeiro tempo, Martinelli foi derrubado na área por Gaston Ávila. O juiz até deu pênalti, mas voltou atrás após consultar o VAR. O Fortaleza, tal qual fez no primeiro tempo, começou a segunda etapa com mais perigo. Inclusive, Pikachu exigiu grande defesa de Fábio logo no primeiro minuto. No entanto, Serna brilhou mais uma vez, invadiu a área e serviu Canobbio para fazer 2 a 0. O Laion, mesmo na zona de rebaixamento, não se abateu e descontou. Aos 27, Allanzinho invadiu a área e, no seu primeiro toque, acionou Beno Lopes para fazer 2 a 1.