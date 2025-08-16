Di María opina sobre Messi disputar a próxima Copa do Mundo

Ángel não tem dúvida sobre a necessidade de Lionel estar no próximo Mundial

Quando o assunto é La Pulga, o maior questionamento vigente é se o camisa 10 da Albiceleste vai chegar em condições de disputar a Copa do Mundo de 2026. Competição essa, por sinal, que a Argentina está matematicamente classificada, via Eliminatórias, para defender seu título vigente.

Contemporâneos de geração na seleção da Argentina e também conterrâneos de cidade (Rosario), Ángel Di María e Lionel Messi tem uma amizade confessa. Logo, toda e qualquer opinião do hoje reforço do Rosario Central sobre o atleta que milita no Inter Miami, como fez Ángel em entrevista para o jornal La Nación, tem peso considerável.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesse sentido, Di María não teve dúvida ao apontar que, independente do condicionamento físico ou outros obstáculos existentes, Messi precisa estar no grupo do Mundial “esteja como esteja”. Com direito, aliás, a fazer uma comparação entre o amigo e Diego Armando Maradona:

“Seja como for, Leo tem que jogar a Copa do Mundo de qualquer maneira. Ele também faz com que a seleção continue crescendo e as pessoas tenham esperança. É ele. É como quando estava Diego (Maradona). São eles e não há mais ninguém além deles. Eles são de outro planeta, não são daqui. Temos que continuar aproveitando e torcer para que ele chegue da melhor maneira possível.”

Autocompetição?

Recentemente, outro ex-companheiro de Ángel também deixou a Europa para rumar à Major League Soccer (MLS), caso de Rodrigo de Paul. Algo que, para o hoje aposentado da seleção argentina, não significa necessariamente um prejuízo pensando no rendimento quando nomes do tipo estiverem atuando com Lionel Scaloni.

“Isso não os afeta. É verdade que o nível é mais baixo, mas, aí, a competição é consigo mesmo. Você se exige. Não é que Leo tenha ido para a MLS, relaxado e agora marque um gol de vez em quando… Não. Ele continua marcando muitos gols, vive brigando por tudo. O Scaloni olha pra isso, que você seja competitivo e jogue bem”, garante Ángel Di María.