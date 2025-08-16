Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo defende Young após falha pelo São Paulo

Goleiro, que fez seu primeiro jogo como profissional, errou em saída de bola e deixou Lucas Lima na boa para abrir o placar em empate com Sport
O técnico Hernán Crespo minimizou e defendeu a falha do goleiro Young no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport neste sábado (16). O arqueiro, que fez seu primeiro jogo como profissional, errou em uma saída de bola logo aos 4 minutos e deixou Lucas Lima livre para abrir o placar na Ilha do Retiro.

“Não tem conversa especial. Todo mundo erra. Jogador mais velho, jogador jovem. Estamos aqui pra errar e continuar, tentar novamente. A qualidade de todos não depende de uma jogada. Pode jogar, pode fazer as coisas bem, ninguém é um fenômeno e ninguém é um burro. É caminhar e confiar nas características que cada um tem”, comentou Crespo.

Com o empate, o São Paulo entrou momentaneamente no G6, indo aos 29 pontos, mas pode ser ultrapassado ao longo da rodada. Por outro lado, o Sport perdeu a oportunidade de engatar sua segunda vitória seguida e segue amargando a lanterna da tabela.

O São Paulo, vale lembrar, jogou com time reserva de olho na sequência da temporada. A equipe sofreu 2 a 0, mas buscou o empate e flertou com a virada, feito muito exaltado pelo comandante argentino. Aliás, o time comandado por Hernán Crespo disputa ainda a Libertadores, principal foco neste ano. O Tricolor, inclusive, irá encarar o Atlético Nacional nesta terça-feira (19), no Morumbis, após empatar a ida em 0 a 0.

“Não é fácil (jogar com tantos reservas), mas acho que eles respeitaram a identidade e talvez poderíamos jogar um pouco melhor, mas acho que a reação foi boa. O time se recusou a perder. Jogou com o coração, com a ideia, com a vontade de pôr a bola no chão, mesmo com todas as dificuldades”, pontuou Crespo.

