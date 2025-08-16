Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragemEmbalados por conquistas recentes, equipes se enfrentam no Stamford Bridge, em Londres, na rodada de abertura da Premier League
A primeira rodada da Premier League colocará frente a frente duas equipes que chegam ao início da competição em alto astral e com a confiança lá em cima: Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo, às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge ostentanto os títulos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Liga Conferência, por parte dos Blues, e da FA Cup e da Community Shield, os dois maiores da história do Palace em seus 163 anos de existência.
Onde Assistir
A transmissão ao vivo ocorrerá na ESPN (TV Fechada) e no Disney+ (streaming).
Como chega o Chelsea
Retornando aos gramados com os títulos citados, , o time de Enzo Maresca chega sob pressão para ir além do quarto lugar da temporada passada — especialmente após um investimento massivo na janela de transferências. Apesar da curta pré-temporada, o elenco mostrou força com vitórias sobre Leverkusen e AC Milan. Estatisticamente, o histórico é favorável: são 15 jogos invictos contra o Palace na Premier League, incluindo oito vitórias em Stamford Bridge.
Para o jogo, Levi Colwill está fora, inclusive da temporada, após ruptura de ligamento. À frente da zaga, Tosin Adarabioyo formará dupla com Trevoh Chalobah, uma vez que Wesley Fofana e Benoît Badiashile também se recuperam de lesões. No ataque, Nicolas Jackson cumpre suspensão, abrindo vaga para o brasileiro Joao Pedro.
Como chega o Crystal Palace
Sob o comando de Oliver Glasner, o Eagles, em resumo, buscam manter o embalo. Porém, incertezas pairam sobre o futuro de peças-chave como Eberechi Eze e o capitão Marc Guehi, que podem impactar a equipe. Ainda assim, são nove jogos invictos até agora, fortalecidos pela moral elevada com a taça recente.
Em campo, o retorno de Adam Wharton e Marc Guehi após lesões foi bem-vindo, contudo, ainda não se sabe se eles permanecerão no elenco. Daichi Kamada, por fim, deixou o jogo contra o Liverpool com desconforto, abrindo espaço para disputa entre Will Hughes e Jefferson Lerma no meio.
CHELSEA X CRYSTAL PALACE
Campeonato Inglês – 1ª Rodada
Data-Hora: 17/8/2025, às 10h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
CHELSEA: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. Técnico: Enzo Maresca
CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze Técnico: Oliver Glasner
Árbitro: Darren England
Assistentes: Ian Hussin e Akil Howson
VAR: James Bell
