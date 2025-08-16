Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalados por conquistas recentes, equipes se enfrentam no Stamford Bridge, em Londres, na rodada de abertura da Premier League
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira rodada da Premier League colocará frente a frente duas equipes que chegam ao início da competição em alto astral e com a confiança lá em cima: Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo, às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge ostentanto os títulos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Liga Conferência, por parte dos Blues, e da FA Cup e da Community Shield, os dois maiores da história do Palace em seus 163 anos de existência.

Onde Assistir

A transmissão ao vivo ocorrerá na ESPN (TV Fechada) e no Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Como chega o Chelsea

Retornando aos gramados com os títulos citados, , o time de Enzo Maresca chega sob pressão para ir além do quarto lugar da temporada passada — especialmente após um investimento massivo na janela de transferências. Apesar da curta pré-temporada, o elenco mostrou força com vitórias sobre Leverkusen e AC Milan. Estatisticamente, o histórico é favorável: são 15 jogos invictos contra o Palace na Premier League, incluindo oito vitórias em Stamford Bridge.

Para o jogo, Levi Colwill está fora, inclusive da temporada, após ruptura de ligamento. À frente da zaga, Tosin Adarabioyo formará dupla com Trevoh Chalobah, uma vez que Wesley Fofana e Benoît Badiashile também se recuperam de lesões. No ataque, Nicolas Jackson cumpre suspensão, abrindo vaga para o brasileiro Joao Pedro.

Como chega o Crystal Palace

Sob o comando de Oliver Glasner, o Eagles, em resumo, buscam manter o embalo. Porém, incertezas pairam sobre o futuro de peças-chave como Eberechi Eze e o capitão Marc Guehi, que podem impactar a equipe. Ainda assim, são nove jogos invictos até agora, fortalecidos pela moral elevada com a taça recente.

Em campo, o retorno de Adam Wharton e Marc Guehi após lesões foi bem-vindo, contudo, ainda não se sabe se eles permanecerão no elenco. Daichi Kamada, por fim, deixou o jogo contra o Liverpool com desconforto, abrindo espaço para disputa entre Will Hughes e Jefferson Lerma no meio.

CHELSEA X CRYSTAL PALACE

Campeonato Inglês – 1ª Rodada
Data-Hora: 17/8/2025, às 10h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
CHELSEA: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. Técnico: Enzo Maresca
CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze Técnico: Oliver Glasner
Árbitro: Darren England
Assistentes: Ian Hussin e Akil Howson
VAR: James Bell

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar