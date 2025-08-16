Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará impõe ao Bragantino a oitava derrota consecutiva

Ceará impõe ao Bragantino a oitava derrota consecutiva

Aylan, no início da partida, decide no Castelão. Bragantino vai descendo ladeira abaixo, mas ainda está na metade da tabela do Brasileirão
O Red Bull Bragantino segue ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro e na temporada. Afinal, neste sábado (16), no Castelão, perdeu para o Ceará por 1 a 0. A equipe, assim, chegou à oitava derrota consecutiva (seis no Brasileirão e duas na Copa do Brasil). O jogo foi válido pela rodada 20 do Nacional, a primeira do returno.

Apesar da sequência tão negativa, o Braga ainda se mantém no meio da tabela: é o nono lugar, com 27 pontos, dois à frente do Ceará, que fica em décimo, com 25.

Que golaço!

O desenho tático do primeiro tempo foi claro para quem buscou entender a história do jogo. O Ceará explorou o desespero do adversário e ficou à espreita, à procura de espaço para sair no contra-ataque. Porém, antes de efetuar seu plano, o Vovô saiu na frente no score. Galeano rolou para trás, e Aylon chegou soltando um porrete para balançar redes. O time paulista, em seguida, não incomodou tanto o seu adversário.

Bragantino ameaça

O Ceará baixou ainda mais suas linhas e não conseguiu exercer um controle tão seguro da partida quanto no primeiro tempo, em um jogo ainda mais pegado no Castelãõ. Sorte que o Red Bull Bragantino só conseguiu levar perigo com um disparo de fora da área do zagueiro Guzmán. A bola passou rente à trave de Ferreira. Mas o time paulista não conseguiu criar quase nada mais. Por isso a crise é tão grave em Bragança.

CEARÁ X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 16/8/2025 (dia da semana), às 16h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Aylon, 11’/1ºT (1-0)
CEARÁ: Ferreira; Souza, Marcos Victor, Machado e Nicolas (Ramos, 41’/2ºT); Dieguinho (Lima, 41’/2ºT), Richardson (Sobral, 25’/2ºT) e Lourenço (Baya, 40’/2ºT); Galeano, Aylon (Mugni, 19’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel (Fabinho, 30’/2ºT), Ramires (Borbas, 30’/2ºT) e Praxedes (Matheus Fernandes, 40’/2ºT); Jhon Jhon, Barbosa (Laquintana, 20’/2ºT) e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartão Amarelo: Mugni, Nicolas, Sobral (CEA); Barbosa, Jhon Jhon, Gabriel, Guzmán (BRA)
Cartão Vermelho:

