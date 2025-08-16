Calleri diz que quase fechou com o Atlético antes de optar pelo São Paulo

'Eu senti que deveria ir para o São Paulo', disse o atacante argentino, que se recupera de uma grave lesão no joelho

De acordo com o jogador, a decisão foi tomada em cima da hora. “Eu já estava pronto para fechar com o Atlético. O Diego Aguirre tinha conversado comigo e tudo estava praticamente certo. Dois dias antes da viagem, recebi uma ligação do Bauza. Ele disse que sabia quem eu era, que eu precisava de confiança e que teria o espaço que procurava no São Paulo. Isso mexeu comigo”, contou.

O atacante Jonathan Calleri surpreendeu ao revelar que sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2016, quase não aconteceu. O argentino contou que já tinha negociações encaminhadas com o Atlético-MG e até se preparava para viajar a Belo Horizonte, mas acabou mudando de rota após uma ligação do técnico Edgardo Bauza, que na época comandava o Tricolor.

A análise sobre o elenco mineiro também pesou. Calleri lembrou que o Atlético tinha Lucas Pratto como capitão e referência no ataque, o que poderia limitar suas chances como titular. “Se o time jogasse só com um centroavante, eu teria poucas oportunidades. No São Paulo, vi que poderia ter mais espaço”, afirmou.

Apesar da escolha, a decisão não foi fácil. O atacante revelou que sua família preferia o Atlético-MG. “Perguntei para meu pai, meu tio e para o empresário, e todos disseram para ir para o Galo. Mas eu senti que deveria ir para o São Paulo. Eles respeitaram e foi assim que cheguei”, disse.

Títulos e momentos marcantes

Calleri retornou ao clube em 2021, agora em contrato definitivo, e desde então acumulou conquistas importantes: levantou a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa Rei em 2024. Entre os momentos que guarda na memória, destaca o gol contra o Flamengo no Maracanã, na final da Copa do Brasil. “Foi como se o tempo tivesse parado. Eu marquei e só consegui ouvir o silêncio do estádio”, recordou.

Recuperação de lesão

Em 2025, Calleri enfrenta um desafio fora dos gramados. O centroavante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em abril e segue em processo de recuperação. O prazo estimado de retorno é de seis a nove meses, e o objetivo do argentino é estar à disposição de Hernán Crespo ainda nesta temporada.