Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão e vice do Brasileirão se encontram, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Um com a cabeça na Liberta e outro no Nacional

Botafogo x Palmeiras. Clássico com muita rivalidade, mas um pouco esvaziado pelo calendário. Neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, Glorioso e Verdão se enfrentam naquele horário ingrato: 20h30 (de Brasília), péssimo para o torcedor que terá de acordar cedo no dia seguinte para trabalhar ou levar os filhos no colégio. Glorioso e Verdão entrarão em campo pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Botafogo?

Com a cabeça da LDU, time que venceu por 1 a 0, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Glorioso vive um desespero na zaga. Afinal, Pantaleão está fora dos próximos jogos, David Ricardo sentiu dores insuportáveis na coxa direita e Bastos só volta no fim do ano. Barboza é o único jogador de origem da posição à disposição do técnico Davide Ancelotti. Marçal, lateral-esquerdo, pode jogar ali e reduzir os danos. Mas, aos 36 anos, ele ainda é uma incógnita para uma sequência de partidas.

Ainda na defesa, Telles, que sempre sai no segundo tempo, não tem mais reservas para ganhar um descanso, pois Cuiabano está lesionado e Marçal vai jogar na zaga. Mais uma dor de cabeça que Ancelottinho terá de resolver.

Além dos desfalques, o Botafogo deve ir a campo com um time misto, visando o encontro contra a LDU, na próxima quinta-feira, em Quito, pela Libertadores. No Brasileirão, o Mais Tradicional ocupa a quinta colocação, com 29 pontos.

Como chega o Palmeiras?

Ao contrário do Botafogo, o Palmeiras tem uma senhora vantagem na Libertadores: 4 a 0 sobre o Universitario, em Lima, no Peru. Ou seja, joga em casa, no Allianz Parque, com a classificação para as quartas de final na mão. Assim, o Verdão pode visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro, com todas as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, torneio onde ocupa a terceira colocação, com 36 pontos, quatro atrás do ponteiro Flamengo, mas com um compromisso a menos em relação aos cariocas.