Botafogo x Palmeiras, AO VIVO, com as Voz do Esporte, às 19h

Atual campeão e vice do Brasileirão se encontram, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Um com a cabeça na Liberta e outro no Nacional
Botafogo x Palmeiras. Clássico com muita rivalidade, mas um pouco esvaziado pelo calendário. Neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, Glorioso e Verdão se enfrentam naquele horário ingrato: 20h30 (de Brasília), péssimo para o torcedor que terá de acordar cedo no dia seguinte para trabalhar ou levar os filhos ao colégio. Glorioso e Verdão entrarão em campo pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, a partir de 19h. Camisa 10 da locução esportiva, Cesar Tavares narra o clássico. Thiago Hugolini, fera nos comentários, o acompanha. Por fim, fechando este trio infernal, o craque Fábio Augusto cuida das reportagens.

