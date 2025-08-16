Barcelona começa o Espanhol com vitória e gol muito polêmico

Barcelona começa o Espanhol com vitória e gol muito polêmicoO segundo gol (de Ferran Torres) neste 3 a 0 com o Mallorca, fora de casa, saiu após lance muito discutível. Raphinha fez o primeiro do Barça
O Barcelona estreou com vitória na campanha do Espanhol 2025/26. O atual campeão foi até o estádio Son Moix e venceu o Mallorca por 3 a 0. O brasileiro Raphinha fez o primeiro gol em grande jogada de Lamine Yamal. O segundo foi muito polêmico. Ferran Torres chutou a gol após um lance em que um zagueiro estava caído no chão após uma bolada. O Mallorca, além de inferior tecnicamente, teve dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo. Porém, mesmo com nove, segurou o Barça e só levou o terceiro nos acréscimos, no último ataque do jogo, com Yamal.
Raphinha abre o placar para o Barça
Desde o primeiro minuto, o Barcelona mostrou sua superioridade, sufocando o Mallorca e buscando o jogo com a jovem sensação Lamine Yamal. Após duas excelentes jogadas que não tiveram sucesso nos cruzamentos, aos sete minutos Yamal cruzou e encontrou Raphinha. O brasileiro finalizou sem chances para o goleiro Román. Barça 1 a 0.
Mallorca leva gol polêmico e tem dois expulsos
O Mallorca quase empatou com Muriqi, aos 21, livre na marca do pênalti, mas ele chutou em cima do goleiro Joan García. Mas, aos 24, um lance muito polêmico resultou em mais um gol para o Barça. Os catalães atacavam pela direita quando Lamine Yamal mandou uma bomba. A bola foi direto no rosto do zagueiro Antonio Raíllo, que caiu estirado no chão.
Os jogadores do Mallorca frearam na marcação. Mas o juiz José Luis Munuera Montero não parou o jogo. Assim, Ferran Torres ficou com a sobra, limpou a jogada e chutou para fazer 2 a 0. Apesar das reclamações e do jogador caído no gramado, o gol foi validado, gerando protestos intensos dos torcedores e jogadores do time da casa. Como se a situação não pudesse piorar, aos 33, Manu Morlanes, que já tinha amarelo, fez falta em Yamal. Foi expulso, e o time da casa ficou com dez. Aos 38, o atacante Muriqi foi com o pé alto disputar a bola com o goleiro Joan García. Inicialmente recebeu cartão amarelo, mas o árbitro foi ao VAR e trocou o cartão por vermelho direto. Malorca com nove.
Como foi o segundo tempo?
No segundo tempo, o Mallorca teve como objetivo evitar a goleada. O Barcelona, com menor intensidade, seguiu superior e teve pelo menos dois grandes momentos: um com Raphinha chutando e a bola raspando a trave, e outro em que Raphinha foi ao fundo e tocou para Dani Olmo, que chutou na trave. Na reta fonal, mesmo com Rashford entrando, ele é um dos principais reforços da temporada, o Barça, em ritmo de treino. E apenas ampliou nos acréscimos, num belo chute de Yamal. Ele fez o gol e o juiz encerrou a partida em seguida.
Campeonato Espanhol (1ª Rodada)
Sexta-feira(15/8)
Villarreal 2×0 Oviedo
Girona 1×3 Rayo Vallecano
Sábado (16/8)
Mallorca 0x3 Barcelona
Alavés Levante- 16h30
Valencia Real Sociedad – 16h30
Domingo (17/8)
Celta x Getafe – 12h
Bilbao x Sevilla – 14h30
Espanyol x Atlético de Madrid – 16h30
Segunda-feira (18/8)
Elche x Betis – 16h
Terça-feira (19/8)
Real Madrid x Osasuna – 16h
