Wolves x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 1ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O City, comandado por Pep Guardiola, vai fazer sua estreia na Premier League 2025/26. Neste sábado (16), o time de Manchester visita o Wolverhampton às 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, na estreia das equipes nesta edição do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Al-Nassr anuncia Kingsley Coman após dez anos no Bayern Como chega o Wolves O time comandado pelo técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, teve o colombiano Jhon Arias como principal reforço nesta janela de transferências e promete brigar mais uma vez pela primeira metade da tabela da Premier League. No entanto, o Wolves também perdeu o brasileiro Matheus Cunha, vendido ao United. Ao mesmo tempo, o Wolverhampton precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Leon Chiwone, Yerson Mosquera e Fábio Silva, lesionados, estão fora da partida deste sábado. Como chega o Manchester City Por outro lado, o City fez uma reformulação no elenco após uma temporada ruim em 2024/25, que terminou sem títulos importantes para a equipe. Assim, o clube contratou nomes como os meias Rayan Cherki, do Lyon, e Tijjani Reijnders, do Milan. Além disso, o City ainda tirou o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri do próprio Wolves.