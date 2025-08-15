Wolverhampton lança novo terceiro uniforme com homenagem ao Brasil

Wolverhampton lança novo terceiro uniforme com homenagem ao BrasilCom as presenças dos brasileiros João Gomes, André e Pedro Lima na campanha, clube inglês divulga nova camisa para a temporada 2025/26
O Wolverhampton, da Inglaterra, costuma homenagear países em seus terceiros uniformes, como fez com Portugal em 2020. Assim, chegou a vez de levar a campo as cores do Brasil. O clube, então, anunciou, nesta sexta-feira (15), sua nova indumentária para a temporada 25/26 com destaque para os três brasileiros do elenco: João Gomes, André e Pedro Lima.
“Liberte os Lobos. Inspirado na energia e no espírito do Brasil”, exaltou a campanha do clube inglês.
A apresentação foi recheada de imagens do Brasil. Dessa forma, a camisa terá tom azul, enquanto as golas e mangas serão amarelas, com outros detalhes como desenhos tropicais na cor verde.
Na temporada 2020/21, quando nove de seus jogadores e o técnico Nuno Espírito Santo eram de Portugal, o clube fez a terceira camisa nas cores da bandeira lusitana, com o verde e vermelho.
Por fim, a equipe inglesa estreia pela Premier League 2025/26 neste sábado (16). A equipe mede forças com o Manchester City, no Molineux, às 13h30 (de Brasília)