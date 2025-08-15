Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wolverhampton lança novo terceiro uniforme com homenagem ao Brasil

Wolverhampton lança novo terceiro uniforme com homenagem ao Brasil

Com as presenças dos brasileiros João Gomes, André e Pedro Lima na campanha, clube inglês divulga nova camisa para a temporada 2025/26
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Wolverhampton, da Inglaterra, costuma homenagear países em seus terceiros uniformes, como fez com Portugal em 2020. Assim, chegou a vez de levar a campo as cores do Brasil. O clube, então, anunciou, nesta sexta-feira (15), sua nova indumentária para a temporada 25/26 com destaque para os três brasileiros do elenco: João Gomes, André e Pedro Lima.

“Liberte os Lobos. Inspirado na energia e no espírito do Brasil”, exaltou a campanha do clube inglês.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A apresentação foi recheada de imagens do Brasil. Dessa forma, a camisa terá tom azul, enquanto as golas e mangas serão amarelas, com outros detalhes como desenhos tropicais na cor verde.

Na temporada 2020/21, quando nove de seus jogadores e o técnico Nuno Espírito Santo eram de Portugal, o clube fez a terceira camisa nas cores da bandeira lusitana, com o verde e vermelho.

Por fim, a equipe inglesa estreia pela Premier League 2025/26 neste sábado (16). A equipe mede forças com o Manchester City, no Molineux, às 13h30 (de Brasília)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar