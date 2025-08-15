Wolverhampton lança novo terceiro uniforme com homenagem ao Brasil

Com as presenças dos brasileiros João Gomes, André e Pedro Lima na campanha, clube inglês divulga nova camisa para a temporada 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O Wolverhampton, da Inglaterra, costuma homenagear países em seus terceiros uniformes, como fez com Portugal em 2020. Assim, chegou a vez de levar a campo as cores do Brasil. O clube, então, anunciou, nesta sexta-feira (15), sua nova indumentária para a temporada 25/26 com destaque para os três brasileiros do elenco: João Gomes, André e Pedro Lima. “Liberte os Lobos. Inspirado na energia e no espírito do Brasil”, exaltou a campanha do clube inglês.