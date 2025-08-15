Willian Arão e Luan Peres evoluem e pode reforçar Santos

Willian Arão e Luan Peres evoluem e pode reforçar SantosJogadores se aproximam de retorno e podem ficar à disposição contra o Vasco
O Santos pode ganhar dois reforços para o jogo contra o Vasco, domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Luan Peres e o volante Willian Arão evoluíram na recuperação e podem ficar à disposição para a próxima partida.
A dupla participou de parte do treino deste sexta-feira (15), na Vila Belmiro. Contudo, a presença dependerá do desempenho no treino deste sábado (16). Luan Peres e Willian Arão estão sendo avaliados diariamente. O Santos, inclusive, trata o caso com cautela para evitar um novo problema físico.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Luan Peres se recupera de um edema no pé esquerdo. Já Willian Arão, por sua vez, sofreu um edema muscular na panturrilha direita, que o tirou das últimas quatro partidas do Brasileirão. O volante, aliás, chegou nesta janela de transferências para reforçar o Santos na sequência da temporada.
O Santos chega para enfrentar o Vasco embalado por duas vitórias seguidas, além de três jogos de invencibilidade. O Peixe ocupa o 14º lugar com 21 pontos e conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Contudo, ainda está ameaçado. A sequência, no entanto, deu tranquilidade para o técnico Cleber Xavier e amenizou a crise.