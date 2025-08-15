Willian Arão e Luan Peres evoluem e pode reforçar Santos

O Santos pode ganhar dois reforços para o jogo contra o Vasco, domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Luan Peres e o volante Willian Arão evoluíram na recuperação e podem ficar à disposição para a próxima partida.

A dupla participou de parte do treino deste sexta-feira (15), na Vila Belmiro. Contudo, a presença dependerá do desempenho no treino deste sábado (16). Luan Peres e Willian Arão estão sendo avaliados diariamente. O Santos, inclusive, trata o caso com cautela para evitar um novo problema físico.