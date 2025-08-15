Vitória x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Na luta contra o Z4, Leão da Barra recebe o Jaconero em duelo de reencontros com o técnico Thiago Carpini e por muitos desfalques dos dois lados

Neste sábado (16), a 20ª rodada do Brasileirão, que abre o segundo turno, apresenta um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Vitória recebe o Juventude às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão. A partida coloca frente a frente o 16º colocado contra o penúltimo, em um jogo de seis pontos para as pretensões de ambos.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h. Eduardo Rizati narra. Henrique Neves comenta. Já Will Ferreira cuida das reportagens.