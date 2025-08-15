STJD remarca julgamento, e Ronaldo poderá jogar pelo Internacional pelo Brasileirão

Uma falha interna no Superior Tribunal de Justiça Desportiva postergou o julgamento do caso envolvendo o meio-campista do Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional não terá qualquer impeditivo em escalar Ronaldo no duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no próximo domingo (17). A sua presença estava em risco, já que ele seria alvo de julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Contudo, uma falha interna exigiu que se postergasse a sessão e avaliação do caso. Com isso, a tendência é de que o anúncio da remarcação aconteça em breve. A audiência deveria ocorrer na última quinta-feira (14), mas a 4ª Comissão Disciplinar teve uma eventualidade, que impediu a realização da sessão. Deste modo, o departamento jurídico do Inter não precisou apresentar a defesa de Ronaldo.

Assim, o Colorado espera a divulgação da nova data para o julgamento. A previsão é de que a instituição jurídica remarque a audiência para as próximas semanas. A denúncia ao jogador surgiu depois da expulsão contra o Sport, que ocorreu em maio, em Recife. Com isso, a infração se encaixa no artigo 254 inciso 1º do CBJD. A alegação é que Ronaldo teve "conduta contrária à disciplina ou ética desportiva". Portanto, ele pode receber como punição entre quatro a 12 jogos de suspensão. Internacional empresta atacante pouco utilizado O Internacional cedeu o atacante Gabriel Barros mais uma vez por empréstimo. Seu novo destino é o Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, até o término da Série B. Ele estava no Criciúma desde o começo do ano, mas tinha pouca minutagem pela equipe do interior de Santa Catarina.