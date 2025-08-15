Sport x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão venceu sua primeira no Brasileirão, mas ainda amarga a lanterna. Já o Tricolor busca engatar a sexta vitória seguida na competição

Sport e São Paulo medem forças neste sábado (16/8), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão conseguiu sua primeira vitória na competição em seu último compromisso, mas ainda amarga a lanterna com apenas nove pontos e precisa de um milagre para evitar o rebaixamento. Já o Tricolor vem em ascensão, após vencer seus últimos cinco jogos no torneio e subir para a sétima colocação, colando no G6.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha busca a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece desde março, quando ainda disputava o Campeonato Pernambucano. Apesar de ainda amargar a lanterna da competição, o time de Daniel Paulista vive um momento de evolução. Afinal, são quatro jogos sem perder incluindo três empates. Contudo, a situação no Brasileirão ainda é delicada e o Sport precisa de uma campanha de campeão para escapar do rebaixamento.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo vem de um bom momento na temporada. Afinal, já são seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo cinco vitórias seguidas, que fizeram a equipe de Hernán Crespo deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G6. Contudo, a cabeça do Tricolor está neste momento na Libertadores. No meio de semana, o Soberano encara o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da competição, no Morumbis, após empatar sem gols na Colômbia.

Assim, Crespo deve mandar uma equipe alternativa para o duelo em Recife. Os meio-campistas Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (fratura na coluna lombar) e os atacantes Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo) ainda não têm previsão de retorno. Além disso, Lucas Ferreira e Jandrei deixaram o clube recentemente. Contudo, o time do São Paulo deve estar lotado de reservas para enfrentar o Sport.