Sport x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Leão venceu sua primeira no Brasileirão, mas ainda amarga a lanterna. Já o Tricolor busca engatar a sexta vitória seguida na competição

Neste sábado (16), às 18h30, Sport e São Paulo medem forças, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão conseguiu sua primeira vitória na competição em seu último compromisso, mas ainda amarga a lanterna com apenas nove pontos e precisa de um milagre para evitar o rebaixamento. Já o Tricolor vem em ascensão, após vencer seus últimos cinco jogos no torneio e subir para a sétima colocação, colando no G6.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o jogo, ao vivo, a partir de 17h. Christopher Henrique está com a camisa 10 da locução esportiva e narra a partida. Arthur Sapiro o acompanha com seus comentários pertinentes. As reportagens ficam sob a incumbência do intrépido Raphael Almeida.